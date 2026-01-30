$42.850.08
"Застряли" в США: Украина до сих пор не получила $250 млн энергетической помощи, которую выделяли еще во времена Байдена - Reuters

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Сотни миллионов долларов энергетической помощи США, обещанной Украине, до сих пор не выделены, что вызывает беспокойство на фоне лютой зимы. Средства, предназначенные для импорта газа и восстановления инфраструктуры, застряли из-за бюрократической неразберихи и внутренних споров в администрации Трампа.

"Застряли" в США: Украина до сих пор не получила $250 млн энергетической помощи, которую выделяли еще во времена Байдена - Reuters

Американские и европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что сотни миллионов долларов энергетической помощи США, обещанной Украине, до сих пор не были выделены, тогда как лютая зима подталкивает разрушенную войной энергосистему страны к грани коллапса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, пишет УНН.

Детали

По словам источников, среди которых - чиновники США и Украины, эти средства изначально планировали направить на импорт сжиженного природного газа и восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими ударами. Агентство США по международному развитию (USAID) еще при администрации бывшего президента Джо Байдена сообщало Конгрессу о намерении перечислить по крайней мере часть этих средств, отметили два источника, попросившие не называть их имен из-за обсуждения внутренних процессов.

Однако после фактического сворачивания работы USAID в первые недели президентства Дональда Трампа часть средств, по словам источников, оказалась в бюрократическом "подвешенном" состоянии.

Некоторые представители администрации выступают за то, чтобы эти средства были выделены через Государственный департамент, который сейчас занимается остатками функций USAID, отмечают источники. Другие же настаивают на привлечении Корпорации финансирования развития (Development Finance Corporation) — малоизвестного ранее федерального агентства, которому прогнозируют ключевую роль в восстановлении Украины.

История пауз

Администрация Трампа и ранее приостанавливала или задерживала помощь Украине. В частности, США неоднократно временно останавливали поставки военной помощи - иногда для давления на Киев в рамках мирных переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США.

На этот раз задержка энергетической помощи, по словам двух источников, связана не с попытками оказать давление на Украину, а с бюрократической путаницей и внутренними спорами.

В то же время заблокированная помощь — объемом около 250 млн долларов, по оценке двух источников, — в последние недели вызывает все большее раздражение, поскольку российские атаки на электростанции и трубопроводы оставили миллионы украинцев беззащитными перед жестокими зимними холодами, отметили украинский, американский и европейский чиновники, а также еще два информированных лица.

Один из источников сообщил, что помощники в Конгрессе США знают о замораживании средств и пытаются получить дополнительную информацию.

Украинский чиновник отметил, что Киев также осведомлен о ситуации, однако опасается поднимать этот вопрос, чтобы не спровоцировать дипломатические последствия. Президент США Дональд Трамп неоднократно прохладно реагировал на просьбы Украины о помощи.

"Энергетический Рамштайн": в правительстве сообщили, какую помощь получат от партнеров G7+24.01.26, 12:23 • 4811 просмотров

Пресс-секретарь посольства Украины в Вашингтоне Галина Юсипюк заявила, что Украина и США тесно сотрудничают в вопросах энергетики.

Украинская и американская стороны ежедневно работают над укреплением устойчивости энергетической системы Украины"

- написала она в электронном письме.

Представитель Корпорации финансирования развития заявил, что агентство "тесно сотрудничает со всеми межведомственными партнерами с целью поддержки усилий по восстановлению Украины и укрепления общей экономической безопасности и благосостояния США и Украины".

Офис управления и бюджета Белого дома, ссылаясь, вероятно, на критический отчет генерального инспектора USAID, заявил, что в прошлом средства энергетической помощи Украине использовались неэффективно.

Поддержка энергетического сектора Украины при администрации Байдена была катастрофой — отчет генерального инспектора USAID показывает, что подрядчики в Украине, вероятно, потеряли энергопродукты на миллионы долларов из-за отсутствия контроля, коррупции, краж и т.д.

- говорится в электронном письме представителя.

Масштабные изменения в федеральной бюрократии, введенные администрацией Трампа, усложнили усилия США по оказанию помощи союзникам.

Фактическая ликвидация USAID, в частности, вызвала путаницу относительно того, как и когда должны выделяться средства, сообщили несколько источников Reuters.

Кроме того, Совет национальной безопасности, который в предыдущих администрациях координировал взаимодействие между разведкой, структурами нацбезопасности и дипломатическими ведомствами, был существенно сокращен.

Помимо этого, энергетическая помощь Украине и ранее поступала медленно из-за обеспокоенности масштабной коррупцией в энергетическом секторе страны, отметил один из собеседников.

Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове29.01.26, 15:51 • 27979 просмотров

Ольга Розгон

