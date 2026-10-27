Трамп-молодший їздив на полювання в Монголію разом з пов'язаним із путіним олігархом - FT

Дональд Трамп-молодший, син президента США, провів два дні на полюванні в Монголії разом з Умаром Кремльовим, російським бізнесменом, який має зв’язки з оточенням російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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За інформацією видання, наприкінці серпня Дональд Трамп-молодший прилетів до столиці Монголії Улан-Батора, а звідти вирушив до мисливського табору в провінції Увс. 27 серпня Умар Кремльов, олігарх із судимістю, який має тісні зв’язки зі службою особистої охорони володимира путіна, прилетів до Улан-Батора чартерним літаком і приєднався до групи.

"Один із гідів розповів, що під час поїздки Трамп-молодший убив одного алтайського архара — зникаючого виду барана, якого цінують за величезні роги. Із 2019 року син президента щонайменше ще двічі полював на архарів у Монголії. Кадр із короткометражного фільму "Lost in Mongolia" 2022 року, у якому Дональд Трамп-молодший праворуч стріляє в алтайського архара під час попередньої поїздки", – пише видання.

"Дон дав зрозуміти, що має з Умаром особисту дружбу, а не ділові відносини", – заявив представник Трампа-молодшого.

Також він додав, що їх познайомив спільний друг зі світу полювання.

"Їхня дружба значною мірою ґрунтується на спільній любові до полювання, риболовлі та відпочинку на природі. Не варто дивуватися, що на початку цього року вони разом вирушили на полювання", - зазначив представник.

Хто такий Кремльов і чому поїздка привернула увагу

Умар Лутфуллоєв, більш відомий як Умар Кремльов очолює IBA з 2020 року. До цього він керував федерацією боксу росії, а за його президентства міжнародна організація отримала значне спонсорське фінансування від російської державної компанії "газпром". У травні цього року Кремльов також входив до делегації путіна під час візиту до Китаю. Також, за даними Financial Times, у молодому віці Кремльова засудили за вимагання та побиття.

"У 2010 році він змінив таджицьке прізвище на більш російське — Кремльов, що означає "той, хто належить до кремля". Після цього він розпочав новий етап життя як успішний промоутер боксерських поєдинків, налагоджуючи зв’язки у середовищі байкерських угруповань, поліції, а згодом і найвищих кіл силових структур", – пише видання.

Журналісти також встановили, що під час поїздки його супроводжував Артур Мартирoсов — російський бізнесмен, партнер венчурного фонду Voskhod, який перебуває під санкціями США.

"Зустріч у Монголії відбулася після того, як у травні Кремльов відвідав весільні святкування Трампа-молодшого на приватному карибському острові та оплатив частину витрат. Про роль росіянина у весіллі Трампа-молодшого першою повідомила ProPublica. Після цього президент заявив, що його син повернув Кремльову гроші", – пише видання.

Водночас, за даними видання, експерти з розвідки вважають, що такі зв’язки можуть стати об’єктом російської пропаганди.

"Насправді не має значення, чи мають люди найкращі наміри. Щойно російські служби безпеки та розвідки дізнаються, що хтось має відносини з людиною, яка становить для них значний інтерес, вони намагатимуться використати це у своїх цілях", – сказав Голден Тріплетт, який під час першого президентського терміну Дональда Трампа обіймав посаду директора з контррозвідки у Раді національної безпеки США.

Після полювання Трамп-молодший також зустрівся з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом.

"Представник уряду опублікував фотографії у Facebook і написав, що вони обговорювали відносини між США та Монголією, а також потенційні ділові можливості. Невдовзі допис видалили. Представник Трампа-молодшого заявив, що зустріч була неофіційною і переважно стосувалася відпочинку на природі", – пише видання.

"Президент провів неформальну зустріч і пообідав із сином Трампа. Відносини перебувають у досить доброму стані. Вони не обговорювали політику чи офіційні візити", – заявив представник Хурелсуха.

Нагадаємо

У США сенатор-республіканець звернувся до судового комітету Сенату з проханням викликати Дональда Трампа-молодшого, сина президента США, для свідчень після повідомлень про те, що частину видатків на його весілля сплатив російський олігарх зі зв'язками із главою кремля володимиром путіним.