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Financial Times
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Трамп-младший ездил на охоту в Монголию вместе с связанным с путиным олигархом - FT

Киев • УНН

 • 1998 просмотра

Сын президента США два дня охотился в Монголии вместе с Умаром Кремлёвым, связанным с окружением путина.

Трамп-младший ездил на охоту в Монголию вместе с связанным с путиным олигархом - FT

Дональд Трамп-младший, сын президента США, провел два дня на охоте в Монголии вместе с Умаром Кремлёвым, российским бизнесменом, имеющим связи с окружением российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

По информации издания, в конце августа Дональд Трамп-младший прилетел в столицу Монголии Улан-Батор, а оттуда отправился в охотничий лагерь в провинции Увс. 27 августа Умар Кремлёв, олигарх с судимостью, имеющий тесные связи со службой личной охраны владимира путина, прилетел в Улан-Батор чартерным самолетом и присоединился к группе.

"Один из гидов рассказал, что во время поездки Трамп-младший убил одного алтайского архара — исчезающий вид барана, которого ценят за огромные рога. С 2019 года сын президента как минимум еще дважды охотился на архаров в Монголии. Кадр из короткометражного фильма "Lost in Mongolia" 2022 года, в котором Дональд Трамп-младший справа стреляет в алтайского архара во время предыдущей поездки", – пишет издание.

"Дон дал понять, что у него с Умаром личная дружба, а не деловые отношения", – заявил представитель Трампа-младшего.

Также он добавил, что их познакомил общий друг из мира охоты.

"Их дружба в значительной степени основана на общей любви к охоте, рыбалке и отдыху на природе. Не стоит удивляться, что в начале этого года они вместе отправились на охоту", - отметил представитель.

Кто такой Кремлёв и почему поездка привлекла внимание

Умар Лутфуллоев, более известный как Умар Кремлёв, возглавляет IBA с 2020 года. До этого он руководил федерацией бокса россии, а во время его президентства международная организация получила значительное спонсорское финансирование от российской государственной компании "газпром". В мае этого года Кремлёв также входил в делегацию путина во время визита в Китай. Кроме того, по данным Financial Times, в молодом возрасте Кремлёв был осужден за вымогательство и избиение.

"В 2010 году он сменил таджикскую фамилию на более российскую — Кремлёв, что означает "тот, кто принадлежит к кремлю". После этого он начал новый этап жизни как успешный промоутер боксерских поединков, налаживая связи в среде байкерских группировок, полиции, а впоследствии и высших кругов силовых структур", – пишет издание.

Журналисты также установили, что во время поездки его сопровождал Артур Мартирoсов — российский бизнесмен, партнер венчурного фонда Voskhod, находящийся под санкциями США.

"Встреча в Монголии состоялась после того, как в мае Кремлёв посетил свадебные торжества Трампа-младшего на частном карибском острове и оплатил часть расходов. О роли россиянина на свадьбе Трампа-младшего первой сообщила ProPublica. После этого президент заявил, что его сын вернул Кремлёву деньги", – пишет издание.

В то же время, по данным издания, эксперты по разведке считают, что такие связи могут стать объектом российской пропаганды.

"На самом деле не имеет значения, намерены ли люди действовать наилучшим образом. Как только российские службы безопасности и разведки узнают, что кто-то поддерживает отношения с человеком, представляющим для них значительный интерес, они попытаются использовать это в своих целях", –  сказал Голден Триплетт, который во время первого президентского срока Дональда Трампа занимал должность директора по контрразведке в Совете национальной безопасности США.

После охоты Трамп-младший также встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

"Представитель правительства опубликовал фотографии в Facebook и написал, что они обсуждали отношения между США и Монголией, а также потенциальные деловые возможности. Вскоре публикацию удалили. Представитель Трампа-младшего заявил, что встреча была неофициальной и преимущественно касалась отдыха на природе", – пишет издание.

"Президент провел неофициальную встречу и пообедал с сыном Трампа. Отношения находятся в достаточно хорошем состоянии. Они не обсуждали политику или официальные визиты", – заявил представитель Хурэлсуха.

Напомним

В США сенатор-республиканец обратился в судебный комитет Сената с просьбой вызвать Дональда Трампа-младшего, сына президента США, для дачи показаний после сообщений о том, что часть расходов на его свадьбу оплатил российский олигарх, связанный с главой кремля владимиром путиным.

Алла Киосак

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