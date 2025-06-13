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Трамп провів закриту зустріч із радниками з нацбезпеки щодо операцій Ізраїлю: деталі

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

Президент США Дональд Трамп обговорив з радниками з нацбезпеки операції Ізраїлю. Білий дім не розкрив жодних деталей зустрічі чи її тривалості.

Трамп провів закриту зустріч із радниками з нацбезпеки щодо операцій Ізраїлю: деталі

Президент США Дональд Трамп завершив закриту зустріч із радниками з національної безпеки країни щодо ситуації навколо операцій Ізраїлю. Білий дім не розкрив деталей обговорення чи тривалості переговорів у ситуаційній кімнаті. Про це повідомляє AP пише УНН.

Деталі

За даними Білого дому, "зустріч Трампа з керівниками Ради національної безпеки для обговорення операцій Ізраїлю завершилася".

Офіційні особи не надали подробиць щодо будь-яких конкретних деталей переговорів, а також про те, скільки вони тривали. Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США підтримують Ізраїль, і назвав удари по Ірану минулої ночі "дуже успішною атакою".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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