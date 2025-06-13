Трамп провел закрытую встречу с советниками по нацбезопасности по операциям Израиля: детали

Президент США Дональд Трамп завершил закрытую встречу с советниками по национальной безопасности страны по ситуации вокруг операций Израиля. Белый дом не раскрыл деталей обсуждения или продолжительности переговоров в ситуационной комнате. Об этом сообщает AP пишет УНН.

Детали

По данным Белого дома, "встреча Трампа с руководителями Совета национальной безопасности для обсуждения операций Израиля завершилась".

Официальные лица не предоставили подробностей о каких-либо конкретных деталях переговоров, а также о том, сколько они продолжались. Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране заявили о гибели 6 ученых-ядерщиков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поддерживают Израиль, и назвал удары по Ирану прошлой ночью "очень успешной атакой".