ФБР провело обшук у будинку ексрадника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона

Агенти ФБР у п’ятницю вранці обшукали дім колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона в передмісті Вашингтона. Це відбулося в межах розслідування можливого розголошення секретної інформації. Болтон, відомий різкою критикою президента США Дональда Трампа, заявив, що не був попереджений про дії правоохоронців, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

"Агенти ФБР у п’ятницю обшукали будинок Джона Болтона, колишнього радника президента США Дональда Трампа , який став його запеклим критиком", пише видання. За словами джерела, знайомого з цим питанням, "це стало частиною розслідування національної безпеки".

Джерело додало, що "розслідування зосереджене на потенційному злочинному розголошенні секретної інформації".

Речник ФБР підтвердив "санкціоновану судом діяльність" в районі будинку Болтона у передмісті Вашингтона Бетесда, штат Меріленд. Речник ФБР також підтвердив діяльність правоохоронних органів у вашингтонському офісі Болтона.

Доповнення

Болтон, який був послом США в ООН та радником з нацбезпеки в адміністрації Трампа, не одразу відповів на запит про коментар. CNN повідомив, що він сказав, що не знає про діяльність правоохоронців і вивчає ситуацію. Раніше Болтон називав Трампа "непридатним для виконання своїх обов'язків".

Обшук у його будинку став ще одним кроком, який критики називають використанням владних ресурсів проти опонентів Трампа. Водночас адвокат із нацбезпеки Бредлі Мосс зазначив, що ордер на обшук міг бути виданий лише за наявності "принаймні деяких об’єктивних та законних" доказів.

"Це буде політичним явищем у будь-якому разі... Питання в тому, чи він справді зробив щось, що виправдовує це, чи це чиста політична відплата?" – сказав він.

Трамп, реагуючи на запитання про рейд, відповів: "Ні, я не знаю про це. Я бачив це по телевізору сьогодні вранці. Я не фанат Джона Болтона. Він справжній нікчемний чоловік".

"Він може бути дуже непатріотичним хлопцем. Ми це ще з'ясуємо", - додав він.

За даними New York Post, обшук почався о 7 ранку. Директор ФБР Каш Патель написав у X: "НІХТО не стоїть вище закону… Агенти ФБР виконують завдання".

