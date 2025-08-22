ФБР провело обыск в доме экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона

Агенты ФБР в пятницу утром обыскали дом бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в пригороде Вашингтона. Это произошло в рамках расследования возможного разглашения секретной информации. Болтон, известный резкой критикой президента США Дональда Трампа, заявил, что не был предупрежден о действиях правоохранителей, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Агенты ФБР в пятницу обыскали дом Джона Болтона, бывшего советника президента США Дональда Трампа, который стал его ярым критиком", пишет издание. По словам источника, знакомого с этим вопросом, "это стало частью расследования национальной безопасности".

Источник добавил, что "расследование сосредоточено на потенциальном преступном разглашении секретной информации".

Представитель ФБР подтвердил "санкционированную судом деятельность" в районе дома Болтона в пригороде Вашингтона Бетесда, штат Мэриленд. Представитель ФБР также подтвердил деятельность правоохранительных органов в вашингтонском офисе Болтона.

Дополнение

Болтон, который был послом США в ООН и советником по национальной безопасности в администрации Трампа, не сразу ответил на запрос о комментарии. CNN сообщил, что он сказал, что не знает о деятельности правоохранителей и изучает ситуацию. Ранее Болтон называл Трампа "непригодным для выполнения своих обязанностей".

Обыск в его доме стал еще одним шагом, который критики называют использованием властных ресурсов против оппонентов Трампа. В то же время адвокат по национальной безопасности Брэдли Мосс отметил, что ордер на обыск мог быть выдан только при наличии "по крайней мере некоторых объективных и законных" доказательств.

"Это будет политическим явлением в любом случае... Вопрос в том, действительно ли он сделал что-то, что оправдывает это, или это чистая политическая месть?" – сказал он.

Трамп, реагируя на вопрос о рейде, ответил: "Нет, я не знаю об этом. Я видел это по телевизору сегодня утром. Я не фанат Джона Болтона. Он настоящий никчемный человек".

"Он может быть очень непатриотичным парнем. Мы это еще выясним", - добавил он.

По данным New York Post, обыск начался в 7 утра. Директор ФБР Каш Патель написал в X: "НИКТО не стоит выше закона… Агенты ФБР выполняют задачи".

