ФБР провело обыск в доме экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона

Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
В Центре Шалимова провели уникальную операцию по лечению цирроза печени
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Евро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck

ФБР провело обыск в доме экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Агенты ФБР обыскали дом Джона Болтона, бывшего советника по нацбезопасности, в пригороде Вашингтона. Обыск состоялся в рамках расследования возможного разглашения секретной информации.

ФБР провело обыск в доме экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона

Агенты ФБР в пятницу утром обыскали дом бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в пригороде Вашингтона. Это произошло в рамках расследования возможного разглашения секретной информации. Болтон, известный резкой критикой президента США Дональда Трампа, заявил, что не был предупрежден о действиях правоохранителей, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Агенты ФБР в пятницу обыскали дом Джона Болтона, бывшего советника президента США Дональда Трампа, который стал его ярым критиком", пишет издание. По словам источника, знакомого с этим вопросом, "это стало частью расследования национальной безопасности".

Источник добавил, что "расследование сосредоточено на потенциальном преступном разглашении секретной информации".

Представитель ФБР подтвердил "санкционированную судом деятельность" в районе дома Болтона в пригороде Вашингтона Бетесда, штат Мэриленд. Представитель ФБР также подтвердил деятельность правоохранительных органов в вашингтонском офисе Болтона.

Дополнение

Болтон, который был послом США в ООН и советником по национальной безопасности в администрации Трампа, не сразу ответил на запрос о комментарии. CNN сообщил, что он сказал, что не знает о деятельности правоохранителей и изучает ситуацию. Ранее Болтон называл Трампа "непригодным для выполнения своих обязанностей".

Обыск в его доме стал еще одним шагом, который критики называют использованием властных ресурсов против оппонентов Трампа. В то же время адвокат по национальной безопасности Брэдли Мосс отметил, что ордер на обыск мог быть выдан только при наличии "по крайней мере некоторых объективных и законных" доказательств.

"Это будет политическим явлением в любом случае... Вопрос в том, действительно ли он сделал что-то, что оправдывает это, или это чистая политическая месть?" – сказал он.

Трамп, реагируя на вопрос о рейде, ответил: "Нет, я не знаю об этом. Я видел это по телевизору сегодня утром. Я не фанат Джона Болтона. Он настоящий никчемный человек".

"Он может быть очень непатриотичным парнем. Мы это еще выясним", - добавил он.

По данным New York Post, обыск начался в 7 утра. Директор ФБР Каш Патель написал в X: "НИКТО не стоит выше закона… Агенты ФБР выполняют задачи".

Трамп раскритиковал стратегию США по Украине и сказал, что последней фактически не дали выиграть

Алена Уткина

