Високопоставлені чиновники США хочуть відмовити Трампа від випробувань ядерної зброї

Високопоставлені чиновники адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, відповідальні за енергетику та ядерну сферу, планують найближчими днями зустрітися з Білим домом та Радою національної безпеки, щоб переконати американського лідера відмовитися від відновлення випробувань ядерної зброї країни. Про це інформує CNN з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що міністр енергетики Кріс Райт, голова Нацуправління ядерної безпеки (NNSA) Брендон Вільямс, а також представники Національних лабораторій США - планують повідомити Білому дому, що, на їхню думку, вибух боєголовок є недоцільним і може спричинити геополітичну напругу.

Також одне з джерел каже, що вони будуть готові заявити адміністрації, що "не буде ніяких випробувань", пов'язаних із вибухами ядерних матеріалів, і спробують підштовхнути Білий дім до розробки плану, який не передбачає ніяких вибухів.

Чиновники сподіваються, що зможуть переконати Трампа приєднатися до підходу NNSA.

Жодне питання не було виключене з розгляду, оскільки всі повноваження щодо прийняття рішень належать президенту - додав представник Білого дому.

Водночас представник Міненергетики Бен Дітдеріх спростовує ідею про те, що співробітники агенства будуть відмовляти адміністрацію від відновлення випробувань.

Адміністрація Трампа продовжує вивчати всі варіанти, прагнучи розшифрувати ядерні випробування на рівній основі з іншими країнами - заявив Дітдеріх.

За даними CNN, сьогодні США випробовують усі компоненти своїх ядерних систем, за винятком вибухової ядерної речовини у боєголовках. Останнє повномасштабне випробування ядерної зброї в США відбулося у 1992 році, а ця практика була заборонена колишнім президентом Біллом Клінтоном у 1996 році.

Недавня заява Трампа про можливість відновлення ядерних випробувань прозвучала після того, як у жовтні президент росії володимир путін похвалився успішним випробуванням ядерної торпеди "Посейдон" - йдеться у дописі.

Джерела CNN повідомили, що на майбутній зустрічі в Білому домі представники NNSA та Міністерства енергетики заявлять, що "не буде жодних вибухів ядерних матеріалів", і спробують підштовхнути Білий дім до розробки безпечного плану. Проте Трамп має право наказати провести випробування, якщо не погодиться з експертами.

Якщо США повернуться до ядерних випробувань, вони відбудуться на підземному полігоні в Неваді, але це потребує узгодження зі штатом та врахування екологічних питань.

Штати демонструють сильний опір поверненню до роботи з ядерними матеріалами так, як це робилося раніше - пояснило джерело.

Існує також проблема утилізації ядерних відходів, накопичених за десятиліття випробувань у Неваді. Випробування мали руйнівні наслідки для здоров’я мешканців прилеглих населених пунктів, розташованих з підвітряного боку, - від впливу радіації до онкологічних захворювань.

Як пише CNN, нові випробування не є необхідними, бо США мають достатньо даних із часів холодної війни. Є побоювання, що відновлення випробувань може стати приводом для Китаю провести власні, що підвищить геополітичну напруженість.

Трамп анонсував можливий план ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії