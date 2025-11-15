Высокопоставленные чиновники США хотят отговорить Трампа от испытаний ядерного оружия

Высокопоставленные чиновники администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, ответственные за энергетику и ядерную сферу, планируют в ближайшие дни встретиться с Белым домом и Советом национальной безопасности, чтобы убедить американского лидера отказаться от возобновления испытаний ядерного оружия страны. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что министр энергетики Крис Райт, глава Нацуправления ядерной безопасности (NNSA) Брендон Уильямс, а также представители Национальных лабораторий США - планируют сообщить Белому дому, что, по их мнению, взрыв боеголовок нецелесообразен и может повлечь геополитическую напряженность.

Также один из источников говорит, что они будут готовы заявить администрации, что "не будет никаких испытаний", связанных со взрывами ядерных материалов, и попытаются подтолкнуть Белый дом к разработке плана, который не предусматривает никаких взрывов.

Чиновники надеются, что смогут убедить Трампа присоединиться к подходу NNSA.

Ни один вопрос не был исключен из рассмотрения, поскольку все полномочия по принятию решений принадлежат президенту - добавил представитель Белого дома.

В то же время представитель Минэнергетики Бен Дитдерих опровергает идею о том, что сотрудники агентства будут отговаривать администрацию от возобновления испытаний.

Администрация Трампа продолжает изучать все варианты, стремясь расшифровать ядерные испытания на равной основе с другими странами - заявил Дитдерих.

По данным CNN, сегодня США испытывают все компоненты своих ядерных систем, за исключением взрывчатого ядерного вещества в боеголовках. Последнее полномасштабное испытание ядерного оружия в США состоялось в 1992 году, а эта практика была запрещена бывшим президентом Биллом Клинтоном в 1996 году.

Недавнее заявление Трампа о возможности возобновления ядерных испытаний прозвучало после того, как в октябре президент россии владимир путин похвастался успешным испытанием ядерной торпеды "Посейдон" - говорится в сообщении.

Источники CNN сообщили, что на предстоящей встрече в Белом доме представители NNSA и Министерства энергетики заявят, что "не будет никаких взрывов ядерных материалов", и попытаются подтолкнуть Белый дом к разработке безопасного плана. Однако Трамп имеет право приказать провести испытания, если не согласится с экспертами.

Если США вернутся к ядерным испытаниям, они состоятся на подземном полигоне в Неваде, но это требует согласования со штатом и учета экологических вопросов.

Штаты демонстрируют сильное сопротивление возвращению к работе с ядерными материалами так, как это делалось раньше - пояснил источник.

Существует также проблема утилизации ядерных отходов, накопленных за десятилетия испытаний в Неваде. Испытания имели разрушительные последствия для здоровья жителей прилегающих населенных пунктов, расположенных с подветренной стороны, - от воздействия радиации до онкологических заболеваний.

Как пишет CNN, новые испытания не являются необходимыми, потому что США имеют достаточно данных со времен холодной войны. Есть опасения, что возобновление испытаний может стать поводом для Китая провести собственные, что повысит геополитическую напряженность.

