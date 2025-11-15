Высокопоставленные чиновники США хотят отговорить Трампа от испытаний ядерного оружия

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 ноября, 18:09 • 15898 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 28543 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 25299 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 23762 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 21200 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 16276 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 39543 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 32191 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 53551 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31106 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 12799 просмотра
Апелляция оставила под стражей заместителя гендиректора филиала Энергоатома, которую разоблачили на систематическом взяточничестве14 ноября, 16:55 • 5934 просмотра
Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"14 ноября, 17:31 • 5156 просмотра
Число пострадавших от атаки рф на Киев возросло до 36, шестеро госпитализированы14 ноября, 17:52 • 2674 просмотра
В США зафиксировали первую смерть от аллергии на мясо после укуса клеща14 ноября, 19:09 • 3562 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 39543 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 32192 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 29118 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 53552 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 282374 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Билл Клинтон
Кириакос Мицотакис
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 12807 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 39543 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 17747 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 34397 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 30179 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Высокопоставленные чиновники США хотят отговорить Трампа от испытаний ядерного оружия

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Чиновники администрации Трампа планируют убедить президента отказаться от возобновления испытаний ядерного оружия. Они считают, что это нецелесообразно и может вызвать геополитическую напряженность.

Высокопоставленные чиновники США хотят отговорить Трампа от испытаний ядерного оружия

Высокопоставленные чиновники администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, ответственные за энергетику и ядерную сферу, планируют в ближайшие дни встретиться с Белым домом и Советом национальной безопасности, чтобы убедить американского лидера отказаться от возобновления испытаний ядерного оружия страны. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что министр энергетики Крис Райт, глава Нацуправления ядерной безопасности (NNSA) Брендон Уильямс, а также представители Национальных лабораторий США - планируют сообщить Белому дому, что, по их мнению, взрыв боеголовок нецелесообразен и может повлечь геополитическую напряженность.

Также один из источников говорит, что они будут готовы заявить администрации, что "не будет никаких испытаний", связанных со взрывами ядерных материалов, и попытаются подтолкнуть Белый дом к разработке плана, который не предусматривает никаких взрывов.

Чиновники надеются, что смогут убедить Трампа присоединиться к подходу NNSA.

Ни один вопрос не был исключен из рассмотрения, поскольку все полномочия по принятию решений принадлежат президенту

- добавил представитель Белого дома.

В то же время представитель Минэнергетики Бен Дитдерих опровергает идею о том, что сотрудники агентства будут отговаривать администрацию от возобновления испытаний.

Администрация Трампа продолжает изучать все варианты, стремясь расшифровать ядерные испытания на равной основе с другими странами

- заявил Дитдерих.

По данным CNN, сегодня США испытывают все компоненты своих ядерных систем, за исключением взрывчатого ядерного вещества в боеголовках. Последнее полномасштабное испытание ядерного оружия в США состоялось в 1992 году, а эта практика была запрещена бывшим президентом Биллом Клинтоном в 1996 году.

Недавнее заявление Трампа о возможности возобновления ядерных испытаний прозвучало после того, как в октябре президент россии владимир путин похвастался успешным испытанием ядерной торпеды "Посейдон"

- говорится в сообщении.

Источники CNN сообщили, что на предстоящей встрече в Белом доме представители NNSA и Министерства энергетики заявят, что "не будет никаких взрывов ядерных материалов", и попытаются подтолкнуть Белый дом к разработке безопасного плана. Однако Трамп имеет право приказать провести испытания, если не согласится с экспертами.

Если США вернутся к ядерным испытаниям, они состоятся на подземном полигоне в Неваде, но это требует согласования со штатом и учета экологических вопросов.

Штаты демонстрируют сильное сопротивление возвращению к работе с ядерными материалами так, как это делалось раньше

- пояснил источник.

Существует также проблема утилизации ядерных отходов, накопленных за десятилетия испытаний в Неваде. Испытания имели разрушительные последствия для здоровья жителей прилегающих населенных пунктов, расположенных с подветренной стороны, - от воздействия радиации до онкологических заболеваний.

Как пишет CNN, новые испытания не являются необходимыми, потому что США имеют достаточно данных со времен холодной войны. Есть опасения, что возобновление испытаний может стать поводом для Китая провести собственные, что повысит геополитическую напряженность.

Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России06.11.25, 01:18 • 11798 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Карцинома
Владимир Путин
Невада
Билл Клинтон
Совет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Китай