Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о возможной разработке плана ядерного разоружения с участием США, Китая и России. Он также отметил, что его стратегия экономического давления способствует остановке международных конфликтов.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что, возможно, ведутся работы над планом ядерного разоружения с участием США, Китая и России. Об этом американский лидер сказал во время американского бизнес-форума в Майами, передает УНН.
Мы не хотим вступать в войны. Я перестроил армию. У нас самая сильная армия в мире. Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшие ракеты, лучшее все. Мы переделали наше ядерное оружие с ядерной мощью номер один, что я ненавижу признавать, потому что это так ужасно. Это так ужасно, если его когда-нибудь придется использовать. Россия вторая. Китай третий, но они догонят нас через четыре или пять лет. Они хотят нас догнать и смогут это сделать. И мы, возможно, работаем над планом денуклеаризации нас троих. Посмотрим, сработает ли это
Он вновь подчеркнул, что его стратегия экономического давления, в частности через введение пошлин, способствует остановке международных конфликтов.
"Разве это не замечательно? Это сделали пошлины. Знаете что? Пошлины, без пошлин этого никогда бы не произошло. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Камбоджа и Таиланд, все они были в состоянии войны, начинали войны. Некоторые войны длились 32 года. Одна длилась 38 лет. Невероятно. Они пытались... Президент Путин, я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал: "Мы пытались урегулировать эту войну в течение 10 лет. Нам это не удалось. Вы помогли нам урегулировать ситуацию". Я урегулировал некоторые из этих вопросов за час. Без какой-либо помощи со стороны Организации Объединенных Наций", - отметил Президент США.
Напомним
В начале ноября 2025 года в интервью американскому телеканалу CBS News президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют достаточно ядерного оружия для многочисленных ударов. Глава Белого дома подтвердил планы возобновить ядерные испытания и сообщил, что обсуждал ядерное разоружение с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
По словам американского лидера, Вашингтон объявил о проведении ядерных испытаний из-за аналогичных действий России и Китая. Он отметил, что США имеют самый большой ядерный арсенал, но Китай быстро догоняет.
4 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ сообщил, что Россия ждет официальных объяснений от США после заявлений президента Дональда Трампа о вероятном возобновлении ядерных испытаний.
5 ноября Владимир Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам РФ подготовить предложения по возможному возобновлению ядерных испытаний. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко расценил это как попытку имитировать Карибский кризис и поднять ставки.
