Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России

ukenru
21:56 • 4372 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
20:20 • 10826 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 16056 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 20283 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 20828 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 29785 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 33417 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22630 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22600 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 34107 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегию призывают использовать фонд в 1,8 трлн евро для помощи ЕС разблокировать кредит Украине - Euractiv5 ноября, 14:46 • 3730 просмотра
ГУР: все больше россиян отказываются воевать – перехват подтверждает массовые случаи неповиновенияVideo5 ноября, 14:58 • 4486 просмотра
Анджелина Джоли посетила Херсон - нардеп ГончаренкоPhoto5 ноября, 15:21 • 4042 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 14164 просмотра
Агенты АТЕШ передали ВСУ информацию о расположении завода по производству российских калибровPhoto5 ноября, 17:52 • 4652 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 29787 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 33418 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 36846 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 44373 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается5 ноября, 10:32 • 34108 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Марк Карни
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 14185 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 16085 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 33491 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 38109 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 51437 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Дональд Трамп заявил о возможной разработке плана ядерного разоружения с участием США, Китая и России. Он также отметил, что его стратегия экономического давления способствует остановке международных конфликтов.

Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что, возможно, ведутся работы над планом ядерного разоружения с участием США, Китая и России. Об этом американский лидер сказал во время американского бизнес-форума в Майами, передает УНН.

Мы не хотим вступать в войны. Я перестроил армию. У нас самая сильная армия в мире. Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшие ракеты, лучшее все. Мы переделали наше ядерное оружие с ядерной мощью номер один, что я ненавижу признавать, потому что это так ужасно. Это так ужасно, если его когда-нибудь придется использовать. Россия вторая. Китай третий, но они догонят нас через четыре или пять лет. Они хотят нас догнать и смогут это сделать. И мы, возможно, работаем над планом денуклеаризации нас троих. Посмотрим, сработает ли это

- сказал Трамп.

Он вновь подчеркнул, что его стратегия экономического давления, в частности через введение пошлин, способствует остановке международных конфликтов.

"Разве это не замечательно? Это сделали пошлины. Знаете что? Пошлины, без пошлин этого никогда бы не произошло. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Камбоджа и Таиланд, все они были в состоянии войны, начинали войны. Некоторые войны длились 32 года. Одна длилась 38 лет. Невероятно. Они пытались... Президент Путин, я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал: "Мы пытались урегулировать эту войну в течение 10 лет. Нам это не удалось. Вы помогли нам урегулировать ситуацию". Я урегулировал некоторые из этих вопросов за час. Без какой-либо помощи со стороны Организации Объединенных Наций", - отметил Президент США.

Напомним

В начале ноября 2025 года в интервью американскому телеканалу CBS News президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют достаточно ядерного оружия для многочисленных ударов. Глава Белого дома подтвердил планы возобновить ядерные испытания и сообщил, что обсуждал ядерное разоружение с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

По словам американского лидера, Вашингтон объявил о проведении ядерных испытаний из-за аналогичных действий России и Китая. Он отметил, что США имеют самый большой ядерный арсенал, но Китай быстро догоняет.

4 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ сообщил, что Россия ждет официальных объяснений от США после заявлений президента Дональда Трампа о вероятном возобновлении ядерных испытаний.

5 ноября Владимир Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам РФ подготовить предложения по возможному возобновлению ядерных испытаний. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко расценил это как попытку имитировать Карибский кризис и поднять ставки.

путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф05.11.25, 22:56 • 4386 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Техника
Столкновения
Владимир Путин
Камбоджа
Израиль
Организация Объединенных Наций
Таиланд
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан
Эфиопия
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Египет
Иран