Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что, возможно, ведутся работы над планом ядерного разоружения с участием США, Китая и России. Об этом американский лидер сказал во время американского бизнес-форума в Майами, передает УНН.

Мы не хотим вступать в войны. Я перестроил армию. У нас самая сильная армия в мире. Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшие ракеты, лучшее все. Мы переделали наше ядерное оружие с ядерной мощью номер один, что я ненавижу признавать, потому что это так ужасно. Это так ужасно, если его когда-нибудь придется использовать. Россия вторая. Китай третий, но они догонят нас через четыре или пять лет. Они хотят нас догнать и смогут это сделать. И мы, возможно, работаем над планом денуклеаризации нас троих. Посмотрим, сработает ли это