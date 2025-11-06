ukenru
21:56 • 4656 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
20:20 • 11096 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 16200 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 20403 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 20930 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 29897 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 33512 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 22642 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22612 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 34159 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп анонсував можливий план ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Дональд Трамп заявив про можливу розробку плану ядерного роззброєння за участю США, Китаю та Росії. Він також зазначив, що його стратегія економічного тиску сприяє зупиненню міжнародних конфліктів.

Трамп анонсував можливий план ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що можливо ведуться роботи над планом ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії. Про це американський лідер сказав під час американського бізнес-форуму в Маямі, передає УНН.      

Ми не хочемо вступати у війни. Я перебудував армію. Ми маємо найсильнішу армію у світі. Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкращі ракети, найкраще все. Ми переробили нашу ядерну зброю з ядерною потужністю номер один, що я ненавиджу визнавати, бо це так жахливо. Це так жахливо, якщо її коли-небудь доведеться використовувати. росія друга. Китай третій, але вони наздоженуть нас за чотири або п'ять років. Вони хочуть нас наздогнати і зможуть це зробити. І ми, можливо, працюємо над планом денуклеаризації нас трьох. Побачимо, чи це спрацює

- сказав Трамп.

Він знову наголосив, що його стратегія економічного тиску, зокрема через запровадження мит, сприяє зупиненню міжнародних конфліктів.

"Хіба це не чудово? Це зробили мита. Знаєте що? Мита, без мит цього ніколи б не сталося. Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан, Камбоджа та Таїланд, всі вони були у стані війни, починали війни. Деякі війни тривали 32 роки. Одна тривала 38 років. Неймовірно. Вони намагалися... Президент путін, я розмовляв з ним два тижні тому, і він сказав: "Ми намагалися врегулювати цю війну протягом 10 років. Нам це не вдалося. Ви допомогли нам врегулювати ситуацію". Я врегулював деякі з цих питань за годину. Без будь-якої допомоги з боку Організації Об'єднаних Націй", - зазначив Президент США.

Нагадаємо

На початку листопада 2025 року в інтерв’ю американському телеканалу CBS News президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають достатньо ядерної зброї для численних ударів. Глава Білого дому підтвердив плани відновити ядерні тести та повідомив, що обговорював ядерне роззброєння з володимиром путіним і Сі Цзіньпіном.  

За словами американського лідера, Вашингтон оголосив про проведення ядерних випробувань через аналогічні дії росії та Китаю. Він зазначив, що США мають найбільший ядерний арсенал, але Китай швидко наздоганяє.

4 листопада прессекретар кремля дмитро пєсков у коментарі росЗМІ повідомив, що росія чекає на офіційні пояснення від США після заяв президента Дональда Трампа про ймовірне відновлення ядерних випробувань.

5 листопада володимир путін доручив МЗС, Міноборони та спецслужбам рф підготувати пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. Керівник ЦПД Андрій Коваленко розцінив це як спробу імітувати Карибську кризу та підняти ставки.

путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф05.11.25, 22:56 • 4658 переглядiв

Віта Зеленецька

