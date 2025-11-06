Трамп анонсував можливий план ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що можливо ведуться роботи над планом ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії. Про це американський лідер сказав під час американського бізнес-форуму в Маямі, передає УНН.

Ми не хочемо вступати у війни. Я перебудував армію. Ми маємо найсильнішу армію у світі. Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкращі ракети, найкраще все. Ми переробили нашу ядерну зброю з ядерною потужністю номер один, що я ненавиджу визнавати, бо це так жахливо. Це так жахливо, якщо її коли-небудь доведеться використовувати. росія друга. Китай третій, але вони наздоженуть нас за чотири або п'ять років. Вони хочуть нас наздогнати і зможуть це зробити. І ми, можливо, працюємо над планом денуклеаризації нас трьох. Побачимо, чи це спрацює - сказав Трамп.

Він знову наголосив, що його стратегія економічного тиску, зокрема через запровадження мит, сприяє зупиненню міжнародних конфліктів.

"Хіба це не чудово? Це зробили мита. Знаєте що? Мита, без мит цього ніколи б не сталося. Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан, Камбоджа та Таїланд, всі вони були у стані війни, починали війни. Деякі війни тривали 32 роки. Одна тривала 38 років. Неймовірно. Вони намагалися... Президент путін, я розмовляв з ним два тижні тому, і він сказав: "Ми намагалися врегулювати цю війну протягом 10 років. Нам це не вдалося. Ви допомогли нам врегулювати ситуацію". Я врегулював деякі з цих питань за годину. Без будь-якої допомоги з боку Організації Об'єднаних Націй", - зазначив Президент США.

Нагадаємо

На початку листопада 2025 року в інтерв’ю американському телеканалу CBS News президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають достатньо ядерної зброї для численних ударів. Глава Білого дому підтвердив плани відновити ядерні тести та повідомив, що обговорював ядерне роззброєння з володимиром путіним і Сі Цзіньпіном.

За словами американського лідера, Вашингтон оголосив про проведення ядерних випробувань через аналогічні дії росії та Китаю. Він зазначив, що США мають найбільший ядерний арсенал, але Китай швидко наздоганяє.

4 листопада прессекретар кремля дмитро пєсков у коментарі росЗМІ повідомив, що росія чекає на офіційні пояснення від США після заяв президента Дональда Трампа про ймовірне відновлення ядерних випробувань.

5 листопада володимир путін доручив МЗС, Міноборони та спецслужбам рф підготувати пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. Керівник ЦПД Андрій Коваленко розцінив це як спробу імітувати Карибську кризу та підняти ставки.

путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф