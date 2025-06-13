Израиль под ракетным ударом Ирана: в Тель-Авиве виден дым после ракетных ударов

В районе Тель-Авива зафиксирован дым после вероятных попаданий ракет, выпущенных из Ирана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.

Видно, что из Тель-Авива поднимается дым после очевидного падения ракеты в этом районе. Маген Давид Адом говорит, что пока нет сообщений о травмах - говорится в сообщении.

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По данным ЦАХАЛа, Иран недавно запустил десятки баллистических ракет по Израилю. Системы ПВО Израиля активизированы, жителей просят перейти в укрытия и оставаться там до инструкций.