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Израиль под ракетным ударом Ирана: в Тель-Авиве виден дым после ракетных ударов

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

В районе Тель-Авива зафиксирован дым после вероятного попадания ракеты. ЦАХАЛ сообщает о десятках баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю.

Израиль под ракетным ударом Ирана: в Тель-Авиве виден дым после ракетных ударов

В районе Тель-Авива зафиксирован дым после вероятных попаданий ракет, выпущенных из Ирана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.

Видно, что из Тель-Авива поднимается дым после очевидного падения ракеты в этом районе. Маген Давид Адом говорит, что пока нет сообщений о травмах 

- говорится в сообщении.

Дополнение

По данным ЦАХАЛа, Иран недавно запустил десятки баллистических ракет по Израилю. Системы ПВО Израиля активизированы, жителей просят перейти в укрытия и оставаться там до инструкций.

Алена Уткина

Алена Уткина

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