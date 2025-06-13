Израиль под ракетным ударом Ирана: в Тель-Авиве виден дым после ракетных ударов
Киев • УНН
В районе Тель-Авива зафиксирован дым после вероятного попадания ракеты. ЦАХАЛ сообщает о десятках баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю.
В районе Тель-Авива зафиксирован дым после вероятных попаданий ракет, выпущенных из Ирана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.
Видно, что из Тель-Авива поднимается дым после очевидного падения ракеты в этом районе. Маген Давид Адом говорит, что пока нет сообщений о травмах
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По данным ЦАХАЛа, Иран недавно запустил десятки баллистических ракет по Израилю. Системы ПВО Израиля активизированы, жителей просят перейти в укрытия и оставаться там до инструкций.