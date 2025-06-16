Армія оборони Ізраїлю підтвердила удар по центру зв’язку в Ірані

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по центру зв'язку в Ірані, який використовувався військовими цілями. ЦАХАЛ заявив, що будівля використовувалася під виглядом цивільної діяльності.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 16 червня, завдала удару по центру зв'язку, який нібито використовувався у військових цілях Збройними силами Ірану. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу, пише УНН. Сьогодні ВПС Ізраїлю завдали точного удару на основі розвідувальних даних, наданих Розвідувальним управлінням, по центру зв'язку, який використовувався у військових цілях Збройними силами Ірану - ідеться в повідомленні. В Армії оборони заявили, що будівля використовувалася іранськими військовими під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та активів центру. Удар завдав шкоди військовому потенціалу Збройних сил Ірану - підкреслили в ізраїльській армії. В Армії оборони відзначили, що військові забезпечили ефективне завчасне попередження цивільного населення, в тому числі за допомогою телефонних дзвінків, і завдав удару в точний спосіб, щоб зменшити шкоду цивільному населенню, наскільки це було можливо. Нагадаємо Іранське державне телебачення повідомило про напад Ізраїлю після погроз міністра оборони Ізраїлю. Телебачення відновило мовлення після перерви, звинувачуючи Ізраїль у спробі "заглушити голос правди".