Атака на Днепр и область: каникулы в школах продлили до 9 января

Из-за отключения электроэнергии в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области в учреждениях общего среднего образования продлили каникулы - они продлятся до 9 января включительно. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что все городские больницы полностью переведены на генераторы.

Есть необходимые запасы воды. Лечебный процесс не останавливается. Водоотведение в домах также поддерживается альтернативными источниками питания. Каникулы в школах продлены еще на двое суток. Сейчас в разных районах города действует около 130 колонок с технической водой. Утром - при необходимости - будут развернуты пункты несокрушимости. Всего в городе их 89