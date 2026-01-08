Атака на Днепр и область: каникулы в школах продлили до 9 января
Киев • УНН
Из-за отключения электроснабжения в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области каникулы в школах продлили до 9 января включительно. В Днепре все городские больницы переведены на генераторы, а каникулы в школах продлены еще на двое суток.
Из-за отключения электроэнергии в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области в учреждениях общего среднего образования продлили каникулы - они продлятся до 9 января включительно. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.
Подробности
В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что все городские больницы полностью переведены на генераторы.
Есть необходимые запасы воды. Лечебный процесс не останавливается. Водоотведение в домах также поддерживается альтернативными источниками питания. Каникулы в школах продлены еще на двое суток. Сейчас в разных районах города действует около 130 колонок с технической водой. Утром - при необходимости - будут развернуты пункты несокрушимости. Всего в городе их 89
Он предупредил, что, скорее всего, к утру 8 января в Днепре возможны перебои с работой электротранспорта.
Напомним
В результате массированной атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
