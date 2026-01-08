$42.560.14
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 12407 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 19684 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 16256 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 19106 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 22684 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 29732 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
7 января, 10:27 • 26717 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 27960 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19921 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
Эксклюзивы
Атака на Днепр и область: каникулы в школах продлили до 9 января

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Из-за отключения электроснабжения в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области каникулы в школах продлили до 9 января включительно. В Днепре все городские больницы переведены на генераторы, а каникулы в школах продлены еще на двое суток.

Атака на Днепр и область: каникулы в школах продлили до 9 января

Из-за отключения электроэнергии в большинстве населенных пунктов Днепропетровской области в учреждениях общего среднего образования продлили каникулы - они продлятся до 9 января включительно. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Подробности

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что все городские больницы полностью переведены на генераторы.

Есть необходимые запасы воды. Лечебный процесс не останавливается. Водоотведение в домах также поддерживается альтернативными источниками питания. Каникулы в школах продлены еще на двое суток. Сейчас в разных районах города действует около 130 колонок с технической водой. Утром - при необходимости - будут развернуты пункты несокрушимости. Всего в городе их 89

- отметил Филатов.

Он предупредил, что, скорее всего, к утру 8 января в Днепре возможны перебои с работой электротранспорта.

Напомним

В результате массированной атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Днепр без света и воды: прогнозы по восстановлению отсутствуют07.01.26, 23:14 • 2342 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоОбразование
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
Днепр