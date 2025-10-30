В "Резерв+" появилась новая отсрочка: кому можно оформить
Киев • УНН
Теперь родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, могут получить отсрочку в "Резерв+". Процесс полностью автоматизирован, длится до нескольких часов, без справок и посещений ТЦК.
В приложении "Резерв+" появилась отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка, сообщили в четверг в Минобороны, пишет УНН.
Минобороны расширило перечень отсрочек в приложении "Резерв+". Теперь получить отсрочку онлайн могут отцы и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или лишен родительских прав
Что нужно сделать
Чтобы получить отсрочку онлайн:
- Подайте запрос в приложении "Резерв+".
- Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
- В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс, как указано, полностью автоматизирован: длится до нескольких часов, без справок и посещений ТЦК.
Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или лишении родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.
Сколько отсрочек доступно в "Резерв+"
"В "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек", - говорится в сообщении.
Для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители троих и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования.
