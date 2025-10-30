В "Резерв+" появилась новая отсрочка: кому можно оформить

$42.080.01
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
11:00 • 17742 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 16821 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 15528 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
08:02 • 21467 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 16486 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 20943 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27863 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44846 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 45021 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Теги
Авторы
Популярные новости
Комбинированный удар по Запорожью: число раненых возросло до четырехVideo30 октября, 04:07 • 10972 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 40228 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 21413 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго08:17 • 18744 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 24949 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 10275 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 17733 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 25325 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 98949 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 88110 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Андрей Кудряшов
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Винницкая область
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 32202 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 39638 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 64199 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 68332 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 49287 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Нью-Йорк Таймс
Микоян МиГ-29

В "Резерв+" появилась новая отсрочка: кому можно оформить

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Теперь родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, могут получить отсрочку в "Резерв+". Процесс полностью автоматизирован, длится до нескольких часов, без справок и посещений ТЦК.

В "Резерв+" появилась новая отсрочка: кому можно оформить

В приложении "Резерв+" появилась отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка, сообщили в четверг в Минобороны, пишет УНН.

Минобороны расширило перечень отсрочек в приложении "Резерв+". Теперь получить отсрочку онлайн могут отцы и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или лишен родительских прав

- сообщили в оборонном ведомстве.

Что нужно сделать

Чтобы получить отсрочку онлайн:

  1. Подайте запрос в приложении "Резерв+".
    1. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
      1. В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

        Процесс, как указано, полностью автоматизирован: длится до нескольких часов, без справок и посещений ТЦК.

        Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или лишении родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.

        Сколько отсрочек доступно в "Резерв+"

        "В "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек", - говорится в сообщении.

        Для таких категорий:

        • люди с инвалидностью;
          • временно непригодные к службе;
            • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
              • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
                • те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
                  • женщины и мужчины военных с ребенком;
                    • родители троих и более детей в одном браке;
                      • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
                        • студенты, аспиранты;
                          • работники высшего и профобразования.

                            Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25.10.25, 12:55 • 126658 просмотров

                            Юлия Шрамко

                            ОбществоПолитика
                            Мобилизация
                            Военное положение
                            Война в Украине
                            ТЦК и СП