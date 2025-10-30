В "Резерв+" появилась новая отсрочка: кому можно оформить

В приложении "Резерв+" появилась отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка, сообщили в четверг в Минобороны, пишет УНН.

Минобороны расширило перечень отсрочек в приложении "Резерв+". Теперь получить отсрочку онлайн могут отцы и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или лишен родительских прав - сообщили в оборонном ведомстве.

Что нужно сделать

Чтобы получить отсрочку онлайн:

Подайте запрос в приложении "Резерв+". Система проверит наличие оснований в государственных реестрах. В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс, как указано, полностью автоматизирован: длится до нескольких часов, без справок и посещений ТЦК.

Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или лишении родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.

Сколько отсрочек доступно в "Резерв+"

"В "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек", - говорится в сообщении.

Для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования.

