В документе в Резерв+ вскоре появится фото владельца: открыто тестирование

Вскоре в военно-учетном документе в Резерв+ появится фото владельца документа. Сейчас открыто тестирование. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

Детали

"Приложение Резерв+ обновляет дизайн и возможности: вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца. Это сделает подтверждение личности более прозрачным и ускорит проверку документов", - сообщили в Минобороны.

Сейчас открыто тестирование, а для участия в нем необходимо заполнить короткую форму.

Напомним

В приложении "Резерв+" появилась отсрочка для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка.