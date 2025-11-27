В документе в Резерв+ вскоре появится фото владельца: открыто тестирование
Киев • УНН
Министерство обороны начало тестирование новой функции в приложении Резерв+, которая позволит добавлять фото владельца к электронному военно-учетному документу. Это обновление должно сделать подтверждение личности более прозрачным и ускорить проверку документов.
Вскоре в военно-учетном документе в Резерв+ появится фото владельца документа. Сейчас открыто тестирование. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.
Детали
"Приложение Резерв+ обновляет дизайн и возможности: вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца. Это сделает подтверждение личности более прозрачным и ускорит проверку документов", - сообщили в Минобороны.
Сейчас открыто тестирование, а для участия в нем необходимо заполнить короткую форму.
Напомним
В приложении "Резерв+" появилась отсрочка для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка.