$42.850.08
51.240.01
ukenru
11:34 • 56 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 3786 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 12064 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 21201 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 29166 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 36132 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 57985 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 43475 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 32897 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 60984 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
публикации
Эксклюзивы
Убийство полицейских в Черкасской области: глава НПУ Выговский рассказал детали инцидента

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Иван Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области 27 января. Злоумышленник, бывший военный, устроил засаду и убил правоохранителей.

Убийство полицейских в Черкасской области: глава НПУ Выговский рассказал детали инцидента

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области, которое произошло 27 января во время задержания подозреваемого в совершении покушения на убийство. Данное преступление произошло в декабре 2025 года на территории Корсунского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Детали

В результате того преступления стрелок был ликвидирован, им оказался 59-летний местный житель, бывший военнослужащий, который был уволен из армии.

В комментарии украинским СМИ Выговский отметил: в спецоперации участвовали бойцы спецподразделения, имевшие боевой опыт. Сначала со злоумышленником общались спокойно, с учетом его статуса ветерана войны. Но он забаррикадировался и не шел на контакт.

Далее полицейские пригласили к общению его боевых побратимов. Однако в этот момент злоумышленник незаметно покинул территорию домовладения и устроил засаду у дороги в лесистой местности.

В результате этой засады погибли сотрудники правоохранительных органов. Но одного злоумышленник пощадил.

Напомним

В Уманском районе Черкасской области произошло нападение на сотрудника ТЦК: ему был нанесен удар в шею. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего задержали.

Пострадавшим оказался участник российско-украинской войны - 24 февраля 2022 года он также принимал участие в боевых действиях. Удар ножом в шею не задел сонную артерию.

Евгений Устименко

