Убийство полицейских в Черкасской области: глава НПУ Выговский рассказал детали инцидента
Киев • УНН
Иван Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области 27 января. Злоумышленник, бывший военный, устроил засаду и убил правоохранителей.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области, которое произошло 27 января во время задержания подозреваемого в совершении покушения на убийство. Данное преступление произошло в декабре 2025 года на территории Корсунского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
Детали
В результате того преступления стрелок был ликвидирован, им оказался 59-летний местный житель, бывший военнослужащий, который был уволен из армии.
В комментарии украинским СМИ Выговский отметил: в спецоперации участвовали бойцы спецподразделения, имевшие боевой опыт. Сначала со злоумышленником общались спокойно, с учетом его статуса ветерана войны. Но он забаррикадировался и не шел на контакт.
Далее полицейские пригласили к общению его боевых побратимов. Однако в этот момент злоумышленник незаметно покинул территорию домовладения и устроил засаду у дороги в лесистой местности.
В результате этой засады погибли сотрудники правоохранительных органов. Но одного злоумышленник пощадил.
Напомним
В Уманском районе Черкасской области произошло нападение на сотрудника ТЦК: ему был нанесен удар в шею. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего задержали.
Пострадавшим оказался участник российско-украинской войны - 24 февраля 2022 года он также принимал участие в боевых действиях. Удар ножом в шею не задел сонную артерию.