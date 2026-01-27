Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий

$43.130.01
Ексклюзив
15:20 • 1370 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 4752 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 16709 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 13706 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 11936 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 21050 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 24902 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16770 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18806 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33557 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 30842 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 13676 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 17924 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 15964 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 18877 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 1294 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 3164 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 16648 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 19024 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 21014 перегляди
Володимир Зеленський
Музикант
Саламаха Орест Ігорович
Олександр Усик
Олег Кіпер
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Село
Львівська область
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 6 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 9790 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 26432 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 25708 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 26017 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The Times
Ракетний комплекс "Тор"

Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий

Київ • УНН

 • 82 перегляди

На Черкащині під час затримання підозрюваного у замаху на вбивство загинуло четверо поліцейських, одного поранено. Стрілком виявився 59-річний колишній військовий, якого ліквідували.

Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий

Вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині сталося під час затримання підозрюваного у скоєнні замаху на вбивство, яке відбулося в грудні 2025 року на території Корсунського району. Стрілком виявився колишній військовий, який тікав від поліцейських, а потім відкрив по ним вогонь. Про це розповів начальник ГУ Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима, передає УНН

Деталі 

Як розповів Гудима, під час операції поліцейські встановлювали причетність підозрюваного до скоєння замаху на вбивство, яке відбулося в грудні 2025 року на території Корсунського району. 

Злочинець побачив поліцейський. Побачивши їх, почав заздалегідь переховуватися. Одягнув на себе бронежилет, взяв автоматичну зброю і зник з помешкання. Втік у лісосмугу. На останній засідці здійснив постріли з автоматичної зброї у сторону поліцейських, внаслідок чого четверо поліцейських загинуло, один поранений, який знаходиться в лікарні 

- сказав Гудима. 

Він зазначив, що стрілка було ліквідовано, ним виявився 59-річний місцевий мешканець, колишній військовослужбовець, який був звільнений з війська. 

За його словами, наразі триває розслідування, внесені відомості до ЄДР за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). 

Нагадаємо 

У Черкаській області загинули четверо поліцейських під час затримання розшукуваного за вбивство, одного правоохоронця поранено, зловмисника ліквідували спецпризначенці поліції.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Сутички
Державний кордон України
Національна поліція України
Черкаська область