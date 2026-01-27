Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий

Вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині сталося під час затримання підозрюваного у скоєнні замаху на вбивство, яке відбулося в грудні 2025 року на території Корсунського району. Стрілком виявився колишній військовий, який тікав від поліцейських, а потім відкрив по ним вогонь. Про це розповів начальник ГУ Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима, передає УНН.

Деталі

Як розповів Гудима, під час операції поліцейські встановлювали причетність підозрюваного до скоєння замаху на вбивство, яке відбулося в грудні 2025 року на території Корсунського району.

Злочинець побачив поліцейський. Побачивши їх, почав заздалегідь переховуватися. Одягнув на себе бронежилет, взяв автоматичну зброю і зник з помешкання. Втік у лісосмугу. На останній засідці здійснив постріли з автоматичної зброї у сторону поліцейських, внаслідок чого четверо поліцейських загинуло, один поранений, який знаходиться в лікарні - сказав Гудима.

Він зазначив, що стрілка було ліквідовано, ним виявився 59-річний місцевий мешканець, колишній військовослужбовець, який був звільнений з війська.

За його словами, наразі триває розслідування, внесені відомості до ЄДР за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Нагадаємо

