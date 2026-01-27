Чотири поліцейські загинули на Черкащині під час затримання розшукуваного за вбивство - поліція

$43.130.01
Ексклюзив
10:00 • 4254 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 7110 перегляди
Ексклюзив

07:30 • 11463 перегляди

У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
Ексклюзив
07:30 • 11463 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 27497 перегляди
Ексклюзив

26 січня, 16:43 • 74038 перегляди

Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 74038 перегляди
26 січня, 13:53 • 44346 перегляди

У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
26 січня, 13:53 • 44346 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 47971 перегляди
Ексклюзив

26 січня, 11:57 • 40287 перегляди

Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40287 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 65157 перегляди
26 січня, 10:18 • 30480 перегляди

Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
26 січня, 10:18 • 30480 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Популярнi новини
У росії хочуть заборонити анонімність в інтернеті - ЦПД27 січня, 01:19 • 5774 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 34966 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 10103 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 20046 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 4308 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 4272 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 37617 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 74048 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 65165 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 70143 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 20987 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 20631 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 21212 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 24091 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 42680 перегляди
Чотири поліцейські загинули на Черкащині під час затримання розшукуваного за вбивство - поліція

Київ • УНН

 • 618 перегляди

На Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських, які віддали свої життя. Зловмисника ліквідували спецпризначенці поліції.

Чотири поліцейські загинули на Черкащині під час затримання розшукуваного за вбивство - поліція

У Черкаській області загинули четверо поліцейських під час затримання розшукуваного за вбивство, одного правоохоронця поранено, зловмисника ліквідували спецпризначенці поліції, повідомив у вівторок начальник Національної поліції України Іван Вигівський у Facebook, пише УНН.

Сьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю

- повідомив Вигівський.

Голова Нацполіції наголосив: "Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю", і назвав їх:

  • командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов;
    • заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський;
      • інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка;
        • поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

          "Бажаю якнайшвидшого одужання пораненому колезі - поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старшому лейтенанту поліції Олександру Шпаку", - зазначив голова Нацполіції.

          "Сьогоднішня трагедія ще раз нагадує, якою ціною тримається безпека держави навіть далеко від лінії фронту. Поліцейські щодня виходять на службу, усвідомлюючи всі ризики. Вони ризикують власним життям не лише на передовій, а й у тилу - на вулицях наших міст і сіл, під час затримань, викликів, спецоперацій. Для них немає "безпечних змін" чи "спокійних днів". Кожен виїзд може стати останнім. - зазначив Вигівський. - Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських. Немає слів, які здатні полегшити ваш біль. Ми несемо цю втрату разом із вами й ніколи не забудемо подвиг ваших рідних. "Світла пам’ять полеглим…".

          Під Києвом чоловік погрожував гранатою перехожим і поліцейським: правоохоронці застосували зброю26.01.26, 17:13 • 2912 переглядiв

          Юлія Шрамко

