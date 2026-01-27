Четыре полицейских погибли в Черкасской области при задержании разыскиваемого за убийство - полиция

$43.130.01
Эксклюзив
10:00 • 5106 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 7744 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 11777 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 27815 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 74626 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 44477 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48059 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40308 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 65487 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 30494 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 5022 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 37912 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 74573 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 65453 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 70420 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 21152 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 20796 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 21369 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 24240 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 42814 просмотра
Четыре полицейских погибли в Черкасской области при задержании разыскиваемого за убийство - полиция

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

В Черкасской области при задержании убийцы погибли четверо полицейских, отдавших свои жизни. Злоумышленник был ликвидирован спецназовцами полиции.

Четыре полицейских погибли в Черкасской области при задержании разыскиваемого за убийство - полиция

В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции, сообщил во вторник начальник Национальной полиции Украины Иван Выгивский в Facebook, пишет УНН.

Сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали убийцу

- сообщил Выгивский.

Глава Нацполиции подчеркнул: "Не описать словами боль этой потери… Четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю", и назвал их:

  • командир взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов;
    • заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский;
      • инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка;
        • полицейский офицер громады сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

          "Желаю скорейшего выздоровления раненому коллеге - полицейскому офицеру громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старшему лейтенанту полиции Александру Шпаку", - отметил глава Нацполиции.

          "Сегодняшняя трагедия еще раз напоминает, какой ценой держится безопасность государства даже далеко от линии фронта. Полицейские ежедневно выходят на службу, осознавая все риски. Они рискуют собственной жизнью не только на передовой, но и в тылу - на улицах наших городов и сел, во время задержаний, вызовов, спецопераций. Для них нет "безопасных смен" или "спокойных дней". Каждый выезд может стать последним. - отметил Выгивский. - Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших полицейских. Нет слов, которые способны облегчить вашу боль. Мы несем эту потерю вместе с вами и никогда не забудем подвиг ваших родных. Светлая память павшим…".

          Юлия Шрамко

