Четыре полицейских погибли в Черкасской области при задержании разыскиваемого за убийство - полиция

В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции, сообщил во вторник начальник Национальной полиции Украины Иван Выгивский в Facebook, пишет УНН.

Сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали убийцу - сообщил Выгивский.

Глава Нацполиции подчеркнул: "Не описать словами боль этой потери… Четверо полицейских отдали свои жизни, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю", и назвал их:

командир взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов;

заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский;

инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка;

полицейский офицер громады сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

"Желаю скорейшего выздоровления раненому коллеге - полицейскому офицеру громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старшему лейтенанту полиции Александру Шпаку", - отметил глава Нацполиции.

"Сегодняшняя трагедия еще раз напоминает, какой ценой держится безопасность государства даже далеко от линии фронта. Полицейские ежедневно выходят на службу, осознавая все риски. Они рискуют собственной жизнью не только на передовой, но и в тылу - на улицах наших городов и сел, во время задержаний, вызовов, спецопераций. Для них нет "безопасных смен" или "спокойных дней". Каждый выезд может стать последним. - отметил Выгивский. - Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших полицейских. Нет слов, которые способны облегчить вашу боль. Мы несем эту потерю вместе с вами и никогда не забудем подвиг ваших родных. Светлая память павшим…".

Под Киевом мужчина угрожал гранатой прохожим и полицейским: правоохранители применили оружие