Эксклюзив
15:20 • 1138 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 4568 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 16545 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 13608 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 11868 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 20951 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 24867 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16760 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18795 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33545 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный

Киев • УНН

 • 64 просмотра

В Черкасской области во время задержания подозреваемого в покушении на убийство погибли четверо полицейских, один ранен. Стрелком оказался 59-летний бывший военный, которого ликвидировали.

Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный

Убийство четырех полицейских в Черкасской области произошло во время задержания подозреваемого в совершении покушения на убийство, которое произошло в декабре 2025 года на территории Корсунского района. Стрелком оказался бывший военный, который убегал от полицейских, а затем открыл по ним огонь. Об этом рассказал начальник ГУ Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма, передает УНН

Детали 

Как рассказал Гудыма, во время операции полицейские устанавливали причастность подозреваемого к совершению покушения на убийство, которое произошло в декабре 2025 года на территории Корсунского района. 

Преступник увидел полицейских. Увидев их, начал заранее скрываться. Надел на себя бронежилет, взял автоматическое оружие и скрылся из помещения. Сбежал в лесополосу. На последней засаде произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону полицейских, в результате чего четверо полицейских погибли, один ранен, который находится в больнице 

- сказал Гудыма. 

Он отметил, что стрелок был ликвидирован, им оказался 59-летний местный житель, бывший военнослужащий, который был уволен из армии. 

По его словам, сейчас продолжается расследование, внесены сведения в ЕГР по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). 

Напомним 

В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Столкновения
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Черкасская область