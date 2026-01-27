Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный

Убийство четырех полицейских в Черкасской области произошло во время задержания подозреваемого в совершении покушения на убийство, которое произошло в декабре 2025 года на территории Корсунского района. Стрелком оказался бывший военный, который убегал от полицейских, а затем открыл по ним огонь. Об этом рассказал начальник ГУ Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма, передает УНН.

Детали

Как рассказал Гудыма, во время операции полицейские устанавливали причастность подозреваемого к совершению покушения на убийство, которое произошло в декабре 2025 года на территории Корсунского района.

Преступник увидел полицейских. Увидев их, начал заранее скрываться. Надел на себя бронежилет, взял автоматическое оружие и скрылся из помещения. Сбежал в лесополосу. На последней засаде произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону полицейских, в результате чего четверо полицейских погибли, один ранен, который находится в больнице - сказал Гудыма.

Он отметил, что стрелок был ликвидирован, им оказался 59-летний местный житель, бывший военнослужащий, который был уволен из армии.

По его словам, сейчас продолжается расследование, внесены сведения в ЕГР по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним

В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции.