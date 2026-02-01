В Виннице мужчина стрелял в группу оповещения: правоохранители ищут стрелка
Киев • УНН
1 февраля в Виннице неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в сторону группы оповещения и скрылся. Пострадавших нет, полиция разыскивает стрелка.
В Виннице произошла стрельба с участием неизвестного мужчины: он увидел группу оповещения и выстрелил в них. Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает УНН.
Детали
1 февраля около 10:40 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Принимаются меры по розыску стрелка. Известно, что неизвестный мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также известно, что мужчину разыскивают наряды полиции.
Напомним
Иван Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области 27 января. Злоумышленник, бывший военный, устроил засаду и убил правоохранителей.