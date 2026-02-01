В Виннице мужчина стрелял в группу оповещения: правоохранители ищут стрелка

$42.850.00
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
06:56 • 9266 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 26295 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 44694 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 32974 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 31831 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 26043 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16355 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 13947 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7796 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
В основном крымчане: установлены имена всех, кто ушел вместе с крейсером "Москва"
Украинские Силы обороны показали разгром четырех взводов россиян на Покровском направлении
ISW: каскадные отключения электроэнергии в Украине во время "перемирия" не являются значительной уступкой со стороны россии
Без затяжной войны: Трамп рассматривает варианты быстрых военных действий против Ирана - WSJ
В Днепре вражеский БПЛА попал в дом, погибли два человека
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 45079 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 74208 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 53215 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 58978 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 60774 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Билл Гейтс
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Беларусь
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья Калифорнии
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3
Отопление
Техника
Бильд
Шахед-136
Социальная сеть

В Виннице мужчина стрелял в группу оповещения: правоохранители ищут стрелка

Киев • УНН

 • 64 просмотра

1 февраля в Виннице неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в сторону группы оповещения и скрылся. Пострадавших нет, полиция разыскивает стрелка.

В Виннице мужчина стрелял в группу оповещения: правоохранители ищут стрелка

В Виннице произошла стрельба с участием неизвестного мужчины: он увидел группу оповещения и выстрелил в них. Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает УНН.

Детали

1 февраля около 10:40 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Принимаются меры по розыску стрелка. Известно, что неизвестный мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал

- говорится в сообщении полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также известно, что мужчину разыскивают наряды полиции.

Напомним

Иван Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области 27 января. Злоумышленник, бывший военный, устроил засаду и убил правоохранителей.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Винница