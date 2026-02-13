$42.990.04
Київ • УНН

 • 112 перегляди

Правоохоронці викрили організовану групу, яка щомісяця збувала кокаїн на мільйони гривень. Кур'єри маскували доставку під таксі, а серед клієнтів були представники шоу-бізнесу.

На Київщині викрили канал збуту кокаїну з кур’єрами-таксистами та клієнтами зі шоу-бізнесу

Правоохоронці викрили в Київській області організовану групу, яка щомісяця збувала кокаїн на мільйони гривень. Кур’єри маскували доставку під таксі, а серед клієнтів були й представники шоу-бізнесу. Під час обшуків вилучили наркотики, гроші та техніку, а 16 учасникам повідомили про підозру. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито й припинено діяльність організованої наркогрупи, яка щомісяця збувала майже 3 кг кокаїну з оборотом понад 17 млн грн

- йдеться у повідомленні.

Замовлення учасники приймали через закриті чати у Telegram, доставку маскували під таксі, а серед клієнтів, за даними слідства, були й представники шоу-бізнесу.

Структура мала чіткий поділ ролей: організатор, координатори, фасувальники, кур’єри та особи, які забезпечували прикриття.

Організатор - 40-річний уродженець Херсонщини, раніше судимий за наркоторгівлю. Його найближчим помічником був 39-річний уродженець росії.

У Києві та області вони орендували квартири для зберігання та фасування наркотиків. Кокаїн пакували у вологі серветки, після чого передавали кур’єрам-таксистам.

Під час 55 обшуків вилучено:

• понад 2 кг кокаїну

• телефони, ноутбуки, ваги, фасувальні матеріали

• банківські картки та чорнові записи

• майже 1,5 млн грн, отриманих від збуту

16 учасникам угруповання вже повідомлено про підозру - усі вони перебувають під вартою.

Також вирішується питання арешту 12 автомобілів преміум-класу, які належать основним учасникам групи.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники схеми та канали постачання. За попередніми даними, кокаїн надходив із Латинської Америки транзитом через країни Західної Європи.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
