На Київщині викрили канал збуту кокаїну з кур’єрами-таксистами та клієнтами зі шоу-бізнесу
Київ • УНН
Правоохоронці викрили організовану групу, яка щомісяця збувала кокаїн на мільйони гривень. Кур'єри маскували доставку під таксі, а серед клієнтів були представники шоу-бізнесу.
Правоохоронці викрили в Київській області організовану групу, яка щомісяця збувала кокаїн на мільйони гривень. Кур’єри маскували доставку під таксі, а серед клієнтів були й представники шоу-бізнесу. Під час обшуків вилучили наркотики, гроші та техніку, а 16 учасникам повідомили про підозру. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито й припинено діяльність організованої наркогрупи, яка щомісяця збувала майже 3 кг кокаїну з оборотом понад 17 млн грн
Замовлення учасники приймали через закриті чати у Telegram, доставку маскували під таксі, а серед клієнтів, за даними слідства, були й представники шоу-бізнесу.
Структура мала чіткий поділ ролей: організатор, координатори, фасувальники, кур’єри та особи, які забезпечували прикриття.
Організатор - 40-річний уродженець Херсонщини, раніше судимий за наркоторгівлю. Його найближчим помічником був 39-річний уродженець росії.
У Києві та області вони орендували квартири для зберігання та фасування наркотиків. Кокаїн пакували у вологі серветки, після чого передавали кур’єрам-таксистам.
Під час 55 обшуків вилучено:
• понад 2 кг кокаїну
• телефони, ноутбуки, ваги, фасувальні матеріали
• банківські картки та чорнові записи
• майже 1,5 млн грн, отриманих від збуту
16 учасникам угруповання вже повідомлено про підозру - усі вони перебувають під вартою.
Також вирішується питання арешту 12 автомобілів преміум-класу, які належать основним учасникам групи.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники схеми та канали постачання. За попередніми даними, кокаїн надходив із Латинської Америки транзитом через країни Західної Європи.
В Одесі чоловік влаштував стрілянину у ресторані після вимоги принести наркотики - поліція02.02.26, 11:14 • 3935 переглядiв