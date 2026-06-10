Должностных лиц армейского корпуса подозревают в поборах с военных через "боевые"
Киев • УНН
Троих должностных лиц подозревают в вымогательстве 274 тысяч гривен за боевые выплаты. Суд назначил им содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Должностных лиц армейского корпуса подозревают в поборах с военных, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Сообщено о подозрении трем должностным лицам армейского корпуса: начальнику логистики – заместителю командира корпуса, начальнику отдела логистики штаба и офицеру организационно-планового отдела логистики
По данным следствия, "военнослужащих вносили в документы как выполнявших боевые или специальные задачи, что давало основания для начисления дополнительного вознаграждения". "За включение в соответствующие рапорты с подчиненных, по версии следствия, требовали деньги", - говорится в сообщении.
Следствие считает, что "схему в декабре 2025 года организовал начальник логистики – заместитель командира корпуса, привлекая двух подчиненных". "В феврале 2026 года начальник отдела логистики по его указанию выдвинул подчиненному офицеру требование систематически передавать денежные средства за включение его и других военнослужащих в рапорты на выплату "боевых"", - сказано в сообщении.
Как установило следствие, отказ от таких выплат мог повлечь негативные последствия во время прохождения службы.
"23 марта 2026 года один из подозреваемых получил 40 тыс. грн за включение военнослужащих в рапорты на выплату дополнительного вознаграждения за февраль. Впоследствии он потребовал еще 36 тыс. грн за март, а также поручил собрать 154 тыс. грн с других военных. В общей сложности речь шла о 190 тыс. грн, которые подозреваемые получили 29 апреля в служебном кабинете", - рассказали в Офисе Генпрокурора.
28 мая должностных лиц, как сообщается, "задержали после получения еще 44 тыс. грн неправомерной выгоды". Общая сумма средств, которую на данный момент инкриминирует следствие, составляет 274 тыс. грн.
"Во время обысков по местам жительства подозреваемых, в автомобилях и на территории военного корпуса изъяли документацию по начислению и выплате дополнительного вознаграждения, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, планшет, а также 343 тыс. грн, 9 900 долларов США и 80 евро", - указали в Офисе Генпрокурора.
Трем должностным лицам инкриминируют получение неправомерной выгоды. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, который подозреваемые внесли.
Псевдогенерал на Буковине за 6 тысяч долларов обещал перевод военных в тыл, его задержали05.06.26, 15:53 • 2621 просмотр