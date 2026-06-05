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Псевдогенерал на Буковине за 6 тысяч долларов обещал перевод военных в тыл, его задержали

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Экс-военный за 6 тысяч долларов обещал перевод бойца в тыловое подразделение, выдавая себя за генерала. Мужчину задержали во время получения взятки.

Псевдогенерал на Буковине за 6 тысяч долларов обещал перевод военных в тыл, его задержали

На Буковине разоблачили экс-военного, который представлялся генералом и за $6 тысяч обещал перевод в тыл, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении бывшему военнослужащему по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решений относительно перевода военных 

— говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, уволенный со службы по состоянию здоровья мужчина узнал о намерении военнослужащего перевестись в одну из частей на территории Черновицкой области. Заверяя, что имеет влиятельные связи среди военного командования, он пообещал за 6 тыс. долларов США посодействовать переводу в тыловое подразделение. Для убедительности подозреваемый представлялся "бригадным генералом".

Во время встречи возле автозаправочной станции он получил 4 тыс. долларов США и был задержан правоохранителями.

На данный момент мужчине инкриминирована ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Продолжается установление других лиц, которые могут быть причастны к противоправной схеме.

Устраивали побег военных в СОЧ и ждали прихода "русского мира" — в Украине задержали преступную группу05.06.26, 15:12 • 2442 просмотра

Антонина Туманова

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