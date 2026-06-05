Устраивали побег военных в СОЧ и ждали прихода "русского мира" — в Украине задержали преступную группу

В Украине разоблачили и задержали преступную группу, которая устраивала побег военных в СОЧ (самовольное оставление части) и ждала прихода "русского мира". Злоумышленники подыскивали родственников мобилизованных и обещали за денежное вознаграждение "освободить" военных от службы в ВСУ. Сейчас все участники схемы под стражей, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Оперативники установили группу лиц, которая занималась препятствованием деятельности Вооруженных Сил Украины, обогащаясь на этом. В состав группы входили пятеро жителей Кременчуга: трое мужчин в возрасте 34, 43 и 55 лет и 43-летняя женщина. Их действия координировал 29-летний организатор.

Родственникам мобилизованных они предлагали "вызволить" из армии их родных. Цена вопроса – от 3 000 до 7 000 долларов. После получения согласия и аванса от "заказчиков", фигуранты находили возможность передать мобилизованному мобильный телефон на территорию воинской части или учебного центра для дальнейшей связи и координации действий.

Затем ночью они подъезжали на автомобиле к наименее охраняемому участку режимного объекта, там помогали мобилизованному перебраться через ограждение и вывозили его, минуя блокпосты.

Через беларусь в Польшу за 19,3 тыс. долларов — в Харькове задержали организатора побега военного из СЗЧ

Установлено, что с сентября 2024 года сообщники устроили побег почти 30 мужчинам, заработав на этом немалые средства. Впрочем, деньги были не единственным мотивом. Полицейские зафиксировали разговор одного из фигурантов — 34-летнего мужчины, который сам уклоняется от воинского учета. Во время беседы он заявил, что ждет прихода россии и выражал откровенную ненависть к украинцам.

В результате совместной спецоперации оперативников Департамента уголовного розыска Нацполиции, полицейских АР Крым и Полтавской области, при силовой поддержке спецназа и содействии военного руководства ВСУ, организатор и все участники преступной группы задержаны. Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли наличные, черновые записи и автомобили. Следователи полиции сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Процессуальное руководство в производстве осуществляет прокуратура АР Крым и г. Севастополя.

В Тернопольской области разоблачили группу преступников, устраивавшую мужчинам побеги из воинских частей и трансферы за границу