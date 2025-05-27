В Тернопольской области разоблачили группу преступников, которая устраивала побеги уклонистов и трансферы за границу

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха
Эксклюзив
08:04 • 6130 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 51657 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 139075 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 126329 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 142520 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 145477 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 104065 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 97775 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 88129 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 82587 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.3м/с
70%
746мм
Популярные новости

Германия не меняла ограничения дальности ударов по рф - вице-канцлер

26 мая, 23:45 • 112602 просмотра

Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА

27 мая, 00:50 • 54029 просмотра

ISW: россия наращивает производство "шахедов" и увеличивает запасы ракет, готовясь к длительной войне против Украины и НАТО

27 мая, 01:27 • 41700 просмотра

Отстраненный от выборов президента Румынии пророссийский Джорджеску уходит из политики – обращение

27 мая, 01:58 • 36245 просмотра

Глава МИД Германии отверг критику рф после снятия ограничений на дальнобойные удары

06:05 • 32162 просмотра
публикации

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 102453 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 493221 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 526252 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 475306 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 564711 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Петтери Орпо

Ульф Кристерссон

Йонас Гар Стёре

Кир Стармер

Актуальные места

Швеция

Дания

Норвегия

Румыния

Херсон

Реклама
УНН Lite

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

08:52 • 0 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижен": стали известны первые имена из актерского состава

07:08 • 12251 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 43906 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 67909 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 191320 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Дія (сервис)

Bayraktar TB2

Dassault Rafale

Тесла Модель Y

В Тернопольской области разоблачили группу преступников, которая устраивала побеги уклонистов и трансферы за границу

Киев • УНН

 • 220 просмотра

В Тернопольской области преступная группа помогала уклонистам бежать из воинских частей и незаконно пересекать границу. За свои услуги они брали до 15 тысяч долларов.

В Тернопольской области разоблачили группу преступников, которая устраивала побеги уклонистов и трансферы за границу

Правоохранители в Тернопольской области разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной преступной группы, которая устраивала мужчинам побеги из воинских частей и трансферы за границу за деньги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, противоправную схему организовали дельцы из Черновицкой области, которым способствовали адвокат из Львова, житель Тернополя и еще пятеро жителей Буковины. За деньги они помогали военнослужащим самовольно покидать воинские части, учебные центры, госпитали и незаконно переправляли их в Румынию и Молдову вне официальных пунктов пропуска.

В межрегиональной преступной группировке в общей сложности принимали участие 9 человек. Подозреваемые подыскивали желающих покинуть военную службу и склоняли к побегу. Они уверяли, что военнослужащих не будут объявлять в розыск, поскольку есть влиятельные связи с военным командованием. Также обещали помочь армейцам уволиться с военной службы.

Стоимость доставки до отправного пункта из части колебалась от 3 до 6 тысяч долларов США. А цена непосредственного пересечения границы достигала 15 тыс долларов США. Такими услугами успело воспользоваться 25 военнослужащих.

В Киеве владелец барбершопа организовал канал для уклонистов за 14 тысяч $23.05.25, 17:29 • 2862 просмотра

Во время 48 санкционированных обысков у подозреваемых изъято 164 тысячи гривен, 21 тысячу долларов США, 2 тысячи евро наличных, 12 транспортных средств, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи.

Задержан военный, который за $50 тыс, вместе с сообщником, устраивал "туры" для уклонистов21.05.25, 15:43 • 3216 просмотров

Задержанным сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и препятствования законной деятельности ВСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 УК Украины).

Прокуроры подали ходатайство об избрании для них мер пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Выписывал "болячки" и продавал побег: пограничники разоблачили злоумышленника, организовавшего схему переправки за границу16.05.25, 23:38 • 5911 просмотров

Напомним

Депутата областного совета одной из западных областей, который организовал незаконную переправку лиц призывного возраста через государственную границу Украины, 26 мая разоблачили в преступной деятельности и сообщили о подозрении.

Лилия Набока

Лилия Набока

Криминал и ЧП
Тернопольская область
Вооруженные силы Украины
Буковина
Румыния
Молдова
Тернополь
Львов
Brent
$63.92
Bitcoin
$109,462.90
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,324.35
Ethereum
$2,606.98