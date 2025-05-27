В Тернопольской области разоблачили группу преступников, которая устраивала побеги уклонистов и трансферы за границу
Киев • УНН
В Тернопольской области преступная группа помогала уклонистам бежать из воинских частей и незаконно пересекать границу. За свои услуги они брали до 15 тысяч долларов.
Правоохранители в Тернопольской области разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной преступной группы, которая устраивала мужчинам побеги из воинских частей и трансферы за границу за деньги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, противоправную схему организовали дельцы из Черновицкой области, которым способствовали адвокат из Львова, житель Тернополя и еще пятеро жителей Буковины. За деньги они помогали военнослужащим самовольно покидать воинские части, учебные центры, госпитали и незаконно переправляли их в Румынию и Молдову вне официальных пунктов пропуска.
В межрегиональной преступной группировке в общей сложности принимали участие 9 человек. Подозреваемые подыскивали желающих покинуть военную службу и склоняли к побегу. Они уверяли, что военнослужащих не будут объявлять в розыск, поскольку есть влиятельные связи с военным командованием. Также обещали помочь армейцам уволиться с военной службы.
Стоимость доставки до отправного пункта из части колебалась от 3 до 6 тысяч долларов США. А цена непосредственного пересечения границы достигала 15 тыс долларов США. Такими услугами успело воспользоваться 25 военнослужащих.
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Прокуроры подали ходатайство об избрании для них мер пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.
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