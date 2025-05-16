Выписывал "болячки" и продавал побег: пограничники разоблачили злоумышленника, организовавшего схему переправки за границу

Внутренняя безопасность Госпогранслужбы разоблачила "благотворителя" из Киевской области, который торговал документами и незаконно переправлял мужчин за границу. Во время обысков изъяли поддельные справки, иностранную валюту, служебные документы. Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

Детали

Внутренняя безопасность ГПСУ разоблачила руководителя благотворительной организации из Киевской области, который организовал схему предоставления комплексных незаконных услуг для мужчин призывного возраста.

Злоумышленник за 1000 долларов США продавал медицинские документы, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, а за 7000 долларов США организовывал незаконную переправку лиц в Молдову - говорится в заметке ГПСУ.

Отмечается, что за эти средства клиенту гарантировались услуги по логистике в Украине и Молдове, консультации как добраться до границы в Одесской области, как и где обойти пункт пропуска, как действовать на территории сопредельной страны.

По информации Государственной пограничной службы, были задокументированы факты предоставления незаконных услуг и проведены санкционированные обыски, во время которых обнаружили и изъяли иностранную валюту, служебную документацию, поддельные справки о лечении, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Организатору незаконной переправки лиц через границу, 48-летнему руководителю и основателю благотворительной организации, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины - сообщили пограничники.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним

Совместная операция СБУ и ГПСУ разоблачила преступную группу, которая организовывала незаконный выезд мужчин призывного возраста за границу. Маршрут пролегал через Молдову, а плата составляла от 8 тысяч долларов.

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