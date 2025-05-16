Выписывал "болячки" и продавал побег: пограничники разоблачили злоумышленника, организовавшего схему переправки за границу

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
15:59 • 83786 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:31 • 88363 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 55814 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 68818 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 66694 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 106252 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

16 мая, 08:56 • 77290 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 64236 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 160938 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 172094 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
89%
747мм
Популярные новости

В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

16 мая, 10:57 • 23309 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 50470 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

16 мая, 14:52 • 41051 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 33428 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

17:05 • 19511 просмотра
публикации

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:59 • 83793 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

15:31 • 88377 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 293010 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 283341 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 344646 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Майя Санду

Борис Писториус

Метте Фредериксен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Турция

Европа

Реклама
УНН Lite

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

17:05 • 19565 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 33485 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

16 мая, 14:52 • 41106 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 50518 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 103304 просмотра
Актуальное

Хранитель

Форбс

Instagram

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Выписывал "болячки" и продавал побег: пограничники разоблачили злоумышленника, организовавшего схему переправки за границу

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В Киевской области задержали организатора схемы незаконного пересечения границы. Он продавал справки за $1000 и организовывал переправку в Молдову за $7000. Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы.

Выписывал "болячки" и продавал побег: пограничники разоблачили злоумышленника, организовавшего схему переправки за границу

Внутренняя безопасность Госпогранслужбы разоблачила "благотворителя" из Киевской области, который торговал документами и незаконно переправлял мужчин за границу. Во время обысков изъяли поддельные справки, иностранную валюту, служебные документы. Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

Детали

Внутренняя безопасность ГПСУ разоблачила руководителя благотворительной организации из Киевской области, который организовал схему предоставления комплексных незаконных услуг для мужчин призывного возраста.

Злоумышленник за 1000 долларов США продавал медицинские документы, которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации, а за 7000 долларов США организовывал незаконную переправку лиц в Молдову

- говорится в заметке ГПСУ.

Отмечается, что за эти средства клиенту гарантировались услуги по логистике в Украине и Молдове, консультации как добраться до границы в Одесской области, как и где обойти пункт пропуска, как действовать на территории сопредельной страны.

По информации Государственной пограничной службы, были задокументированы факты предоставления незаконных услуг и проведены санкционированные обыски, во время которых обнаружили и изъяли иностранную валюту, служебную документацию, поддельные справки о лечении, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Организатору незаконной переправки лиц через границу, 48-летнему руководителю и основателю благотворительной организации, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины

- сообщили пограничники.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним

Совместная операция СБУ и ГПСУ разоблачила преступную группу, которая организовывала незаконный выезд мужчин призывного возраста за границу. Маршрут пролегал через Молдову, а плата составляла от 8 тысяч долларов.

Три дня блуждали в горах: пограничники задержали уклонистов09.02.25, 03:36 • 77909 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Киевская область
Одесская область
Государственная пограничная служба Украины
Молдова
Brent
$65.23
Bitcoin
$104,031.20
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,592.12