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Три дня блуждали в горах: пограничники задержали уклонистов

Киев  •  УНН

 • 3604 просмотра

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На Закарпатье задержали двух военнообязанных, которые пытались нелегально пересечь границу с Румынией. Мужчины три дня блуждали в горах, пока их не обнаружили пограничники по следам на снегу.

Пограничники Мукачевского отряда задержали двух военнообязанных мужчин, которые три дня бродили в горах, чтобы незаконно попасть в Румынию. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Детали

Отмечается, что во время патрулирования высокогорного участка наряд увидел на снегу человеческие следы. За 10 метров до границы правоохранители догнали нарушителей, которые попытались убежать от пограничников. Услышав позади предупредительные выстрелы обессиленные беглецы остановились.

35-летнего жителя Киева и 25-летнего жителя Горишних Плавней, что на Полтавщине, задержали вчера вблизи границы с Румынией пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда.

- говорится в сообщении ГПСУ.

Задержанные рассказали, что самостоятельно проложили маршрут в Румынию и 3 дня, с 4 февраля, шли по горам. Мужчины были сильно уставшие, их доставили на пограничное подразделение, где те согрелись, отдохнули и поели.

На задержанных оформили документы административного производства по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"

- сообщили пограничники.

Дело направили в суд.

Напомним

На Закарпатье задержали грузовик с 13 мужчинами, которые пытались нелегально выехать в Венгрию под слоем песка. За попытку пересечения границы каждый должен был заплатить от 8 до 10 тысяч долларов.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
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