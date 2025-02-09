Три дні блукали в горах: прикордонники затримали ухилянтів

Прикордонники Мукачівського загону затримали двох військовозобов'язаних чоловіків, які три дні блукали в горах, щоб незаконно потрапити до Румунії. Про це інформує УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

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Зазначається, що під час патрулювання високогірної ділянки наряд побачив на снігу людські сліди. За 10 метрів до кордону правоохоронці наздогнали порушників, які спробували втекти від прикордонників. Почувши позаду попереджувальні постріли знесилені втікачі зупинилися.

35-річного жителя Києва та 25 річного жителя Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, затримали учора поблизу кордону з Румунією прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону - йдеться у дописі ДПСУ.

Затримані розповіли, що самостійно проклали маршрут в Румунію та 3 дні, з 4 лютого, йшли горами. Чоловіки були сильно втомлені. Їх доставили на прикордонний підрозділ, де ті зігрілися, відпочили і поїли.

На затриманих оформили документи адміністративного провадження за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" - повідомили прикордонники.

Справу скерували до суду.

Нагадаємо

На Закарпатті затримали вантажівку з 13 чоловіків, які намагались нелегально виїхати в Угорщину під шаром піску. За спробу перетину кордону кожен мав заплатити від 8 до 10 тисяч доларів.

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