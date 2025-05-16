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Виписував "болячки" та продавав втечу: прикордонники викрили зловмисника, який організував схему переправлення за кордон

Київ • УНН

 • 234 перегляди

На Київщині затримали організатора схеми незаконного перетину кордону. Він продавав довідки за $1000 та організовував переправлення до Молдови за $7000. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі.

Виписував "болячки" та продавав втечу: прикордонники викрили зловмисника, який організував схему переправлення за кордон

Внутрішня безпека Держприкордонслужби викрила "благодійника" з Київщини, який торгував документами і незаконно переправляв чоловіків закордон. Під час обшуків вилучили підроблені довідки, іноземну валюту, службові документи. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі.  Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.

Деталі

Внутрішня безпека ДПСУ викрила керівника благодійної організації з Київщини, який організував схему надання комплексних незаконних послуг для чоловіків призовного віку.

Зловмисник за 1000 доларів США продавав медичні документи, які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації, а за 7000 доларів США організовував незаконне переправляння осіб у Молдову

- йдеться у дописі ДПСУ.

Зазначається, що за ці кошти клієнту гарантувалися послуги з логістики в Україні та Молдові, консультації як дістатися до кордону в Одеській області, як і де обійти пункт пропуску, як діяти на території суміжної країни.

За інформацією Державної прикордонної служби, були задокументовані факти надання незаконних послуг та проведені санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили іноземну валюту, службову документацію, підроблені довідки про лікування, мобільні телефони, банківські карти та чорнові записи.

Організатору незаконного переправляння осіб через кордон, 48-річному керівнику та засновнику благодійної організації, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України 

- повідомили прикордонники.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Спільна операція СБУ та ДПСУ викрила злочинну групу, яка організовувала незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Маршрут пролягав через Молдову, а плата складала від 8 тисяч доларів.  

Три дні блукали в горах: прикордонники затримали ухилянтів09.02.25, 03:36 • 77909 переглядiв

Віта Зеленецька

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