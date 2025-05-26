Депутату облради оголосили підозру за переправлення ухилянтів за 10 тис. євро

Депутата обласної ради однієї із західних областей, який організував незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України, викрили і повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на САП.

26 травня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру депутату обласної ради однієї із західних областей, якого викрили на організації незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України та незаконному впливі на працівників ДПС України - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що депутат облради під час спілкування із громадянином запропонував вирішити питання перетину державного кордону України військовозобов’язаними особами поза межами офіційних пунктів пропуску.

Для цього депутат залучив особу, яка начебто має безпосередній вплив на працівників ДПС України та може забезпечити безперешкодний перетин кордону. Вартість перетину кордону становить 10 тис. євро за одну особу. Крім того, депутат зауважив, що він може організувати переміщення осіб з м. Києва до визначеного місця, а також забезпечити не лише виїзд, а й в’їзд осіб до України. САП та НАБУ викрили депутата облради одразу після одержання ним обумовлених коштів, а саме 20 тис. євро. Його спільника затримано. Йому готується повідомлення про підозру - додали в САП.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину. Дії депутата облради кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) КК України.

Нагадаємо

До 4 років ув’язнення засуджено заступника голови Федерації профспілок Володимира Саєнка, який за 150 тис. доларів США намагався вийти з-під варти.