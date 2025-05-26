За 150 тис. доларів намагався вийти з-під варти: заступника голови Федерації профспілок засудили до 4 років ув’язнення

До 4 років ув’язнення засуджено заступника голови Федерації профспілок Володимира Саєнка, який за 150 тис. доларів США намагався вийти з-під варти. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.

... Вищий антикорупційний суд визнав винними заступника голови Федерації профспілок України та його спільника у закінченому замаху на надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України). Їм призначили покарання – по 4 роки позбавлення волі кожному з конфіскацією половини всього майна. Також застосовано спеціальну конфіскацію хабаря – 150 тис. доларів США

За даними джерел УНН, йдеться про Володимира Саєнка.

Зазначається, що прокурори у суді довели, що Саєнко, який є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи під вартою, вирішив підкупити колегію суддів Київського апеляційного суду для прийняття ними рішення про зміну йому запобіжного заходу на більш м’який.

Для цього він через довірену особу намагався передати суддям 150 тис. доларів США за скасування ними ухвали про продовження строку тримання під вартою та зміну йому запобіжного заходу на нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Під час обшуку авто, у якому перевозились кошти, правоохоронці виявили та вилучили всю суму неправомірної вигоди - 150 тис. доларів