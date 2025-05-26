За 150 тыс. долларов пытался выйти из-под стражи: заместителя председателя Федерации профсоюзов приговорили к 4 годам заключения

До 4 лет заключения приговорен заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Саенко, который за 150 тыс. долларов США пытался выйти из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.

... Высший антикоррупционный суд признал виновными заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины и его сообщника в законченном покушении на предоставление неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Им назначили наказание – по 4 года лишения свободы каждому с конфискацией половины всего имущества. Также применена специальная конфискация взятки – 150 тыс. долларов США - говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о Владимире Саенко.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что Саенко, который является подозреваемым в другом уголовном производстве, находясь под стражей, решил подкупить коллегию судей Киевского апелляционного суда для принятия ими решения об изменении ему меры пресечения на более мягкую.

Для этого он через доверенное лицо пытался передать судьям 150 тыс. долларов США за отмену ими постановления о продлении срока содержания под стражей и изменении ему меры пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля. Во время обыска авто, в котором перевозились средства, правоохранители обнаружили и изъяли всю сумму неправомерной выгоды - 150 тыс. долларов - добавили в прокуратуре.

Напомним

Заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины Владимиру Саенко и его сообщнику сообщили о подозрении. Они пытались дать коллегии судей Киевского апелляционного суда взятку в сумме 150 тысяч долл. за изменение меры пресечения Саенко.