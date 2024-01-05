Намагався дати хабар колегії суддів, щоб вийти з-під варти: заступнику голови ФПУ повідомили про підозру

Заступнику голови Федерації профспілок України Володимиру Саєнку та його спільнику повідомили про підозру. Вони намагалися дати колегії суддів Київського апеляційного суду хабар у сумі 150 тисяч дол. за зміну запобіжного заходу Саєнку. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Володимира Саєнка.

Працівники ДБР викрили та повідомили про підозру заступнику голови Федерації профспілок України та його спільнику, які намагалися дати колегії суддів хабар у сумі 150 тисяч доларів США за зміну запобіжного заходу - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що посадовець, який є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, наразі утримується під вартою на підставі ухвали суду у слідчому ізоляторі.

"Він вирішив передати через спільника 150 тисяч доларів США колегії суддів Київського апеляційного суду за скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про продовження строку тримання під вартою та зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю", - інформує ДБР.

Зазначається, що фігурант дав вказівку своєму знайомому передати через виконавця цю суму суддям. Працівники ДБР зупинили автомобіль спільника, в якому перевозились кошти. Під час обшуку авто правоохоронці виявили та вилучили всю суму неправомірної вигоди - 150 тисяч доларів.

Також було вилучено мобільний телефон, в якому містилось листування у месенджері з обговоренням деталей передачі грошей.

"Заступнику голови Федерації профспілок України та його спільнику повідомлено про підозру у підготовці до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу спільнику", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами ДБР у листопаді 2022 року до суду було направлено обвинувальний акт щодо заступника голови Федерації профспілок України.

"За даними слідства, він брав безпосередню участь у незаконному відчуженні майна на понад 138 мільйонів гривень.Було встановлено, що заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової експертизи, загальна вартість приміщення становила понад 138,3 млн грн", - інформує ДБР.