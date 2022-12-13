Заступника голови Федерації профспілок підозрюють у незаконному продажі лікарні

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"Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві", – зазначило ДБР.

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Згідно з висновком судової оцінково-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю.

Заступнику голови ФПУ оголосили підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади заступника голови Федерації профспілок України на 2 місяці.

Нагадаємо

Президента та генерального секретаря Української асоціації футболу підозрюють у заволодінні 26,5 млн гривень. Їм уже обрали запобіжний захід та визначили розмір застави.