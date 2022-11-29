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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27525 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Мільйонні оборудки в УАФ: Павелка та Запісоцького відправили під варту і визначили заставу в 9,9 млн грн

Мільйонні оборудки в УАФ: Павелка та Запісоцького відправили під варту і визначили заставу в 9,9 млн грн

Київ • УНН

 • 1009217 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президента та генерального секретаря Української асоціації футболу підозрюють у заволодінні 26,5 млн гривень. Їм уже обрали запобіжний захід та визначили розмір застави. Про повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, під час закупівлі обладнання для будівництва заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків, посадовці УАФ заволоділи 26,5 млн грн. В подальшому вони легалізували частину цих коштів.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора президенту та генеральному секретарю УАФ повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн кожному.

Додамо

За даними журналіста Костянтина Андріюка, мова про Андрія Павелка та Юрія Запісоцького.

Крім того, наразі відомо, що за обох фігурантів справи вже внесено заставу.

"За Павелека та Запісоцького по 9 млн 880 грн внесла заставу одна і та ж компанія - УАФ Маркетинг", - написав журналіст у своєму Telegram-каналі.

Українські Національні Новини

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