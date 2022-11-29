Миллионные сделки в УАФ: Павелко и Записоцкого отправили под стражу и определили залог в 9,9 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президента и генерального секретаря Украинской ассоциации футбола подозревают в завладении 26,5 млн гривен. Им уже избрали меру пресечения и определили размер залога. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
По данным следствия, при закупке оборудования для строительства завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок должностные лица УАФ завладели 26,5 млн грн. В дальнейшем они легализовали часть этих средств.
При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора президенту и генеральному секретарю УАФ сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Им избрана мера пресечения – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9,9 млн грн каждому.
Добавим
По данным журналиста Константина Андриюка, речь об Андрее Павелко и Юрии Записоцком.
Кроме того, известно, что за обоих фигурантов дела уже внесен залог.
"За Павелека и Записоцкого по 9 млн 880 грн внесла залог одна и та же компания – УАФ Маркетинг", - написал журналист в своем Telegram-канале.