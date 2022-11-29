Миллионные сделки в УАФ: Павелко и Записоцкого отправили под стражу и определили залог в 9,9 млн грн

Детали

По данным следствия, при закупке оборудования для строительства завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок должностные лица УАФ завладели 26,5 млн грн. В дальнейшем они легализовали часть этих средств.

При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора президенту и генеральному секретарю УАФ сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Им избрана мера пресечения – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9,9 млн грн каждому.

Добавим

По данным журналиста Константина Андриюка, речь об Андрее Павелко и Юрии Записоцком.

Кроме того, известно, что за обоих фигурантов дела уже внесен залог.

"За Павелека и Записоцкого по 9 млн 880 грн внесла залог одна и та же компания – УАФ Маркетинг", - написал журналист в своем Telegram-канале.