Пытался дать взятку коллегии судей, чтобы выйти из-под стражи: замглавы ФПУ сообщили о подозрении

Заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины Владимиру Саенко и его сообщнику сообщили о подозрении. Они пытались дать коллегии судей Киевского апелляционного суда взятку в сумме 150 тысяч долл. за изменение меры пресечения Саенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о Владимире Саенко.

Работники ГБР разоблачили и сообщили о подозрении заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины и его сообщнику, которые пытались дать коллегии судей взятку в сумме 150 тысяч долларов США за изменение меры пресечения - говорится в сообщении.

Сообщается, что чиновник, который является подозреваемым в другом уголовном производстве, сейчас содержится под стражей на основании постановления суда в следственном изоляторе.

"Он решил передать через сообщника 150 тысяч долларов США коллегии судей Киевского апелляционного суда за отмену постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей и изменении меры пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля", - информирует ГБР.

Отмечается, что фигурант дал указание своему знакомому передать через исполнителя эту сумму судьям. Работники ГБР остановили автомобиль сообщника, в котором перевозились средства. Во время обыска авто правоохранители обнаружили и изъяли всю сумму неправомерной выгоды - 150 тысяч долларов.

Также был изъят мобильный телефон, в котором содержалась переписка в мессенджере с обсуждением деталей передачи денег.

"Заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины и его сообщнику сообщено о подозрении в подготовке к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения сообщнику", - говорится в сообщении.

По материалам ГБР в ноябре 2022 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины.

"По данным следствия, он принимал непосредственное участие в незаконном отчуждении имущества на более 138 миллионов гривен Было установлено, что заместитель председателя ФПУ в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконном отчуждении в пользу частного предприятия здания государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве. Согласно заключению судебной экспертизы, общая стоимость помещения составляла более 138,3 млн грн", - информирует ГБР.