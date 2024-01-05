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Пытался дать взятку коллегии судей, чтобы выйти из-под стражи: замглавы ФПУ сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 24385 просмотра

Заместитель председателя ФПУ Саенко пытался подкупить судей за $150 тыс., чтобы изменить условия содержания под стражей. Его обвиняют в подготовке к передаче неправомерной выгоды.

Заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины Владимиру Саенко и его сообщнику сообщили о подозрении. Они пытались дать коллегии судей Киевского апелляционного суда взятку в сумме 150 тысяч долл. за изменение меры пресечения Саенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР. 

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о Владимире Саенко. 

Работники ГБР разоблачили и сообщили о подозрении заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины и его сообщнику, которые пытались дать коллегии судей взятку в сумме 150 тысяч долларов США за изменение меры пресечения 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что чиновник, который является подозреваемым в другом уголовном производстве, сейчас содержится под стражей на основании постановления суда в следственном изоляторе. 

"Он решил передать через сообщника 150 тысяч долларов США коллегии судей Киевского апелляционного суда за отмену постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей и изменении меры пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля", - информирует ГБР. 

Отмечается, что фигурант дал указание своему знакомому передать через исполнителя эту сумму судьям. Работники ГБР остановили автомобиль сообщника, в котором перевозились средства. Во время обыска авто правоохранители обнаружили и изъяли всю сумму неправомерной выгоды - 150 тысяч долларов. 

Также был изъят мобильный телефон, в котором содержалась переписка в мессенджере с обсуждением деталей передачи денег.

"Заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины и его сообщнику сообщено о подозрении в подготовке к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения сообщнику", - говорится в сообщении. 

По материалам ГБР в ноябре 2022 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины. 

"По данным следствия, он принимал непосредственное участие в незаконном отчуждении имущества на более 138 миллионов гривен Было установлено, что заместитель председателя ФПУ в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконном отчуждении в пользу частного предприятия здания государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве. Согласно заключению судебной экспертизы, общая стоимость помещения составляла более 138,3 млн грн", - информирует ГБР. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП

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