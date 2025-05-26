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Депутату облсовета объявили подозрение за переправку уклонистов за 10 тыс. евро

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Депутата областного совета подозревают в организации незаконного пересечения границы для военнообязанных за 10 тыс. евро. Он привлек сообщника, которого также задержали после получения 20 тыс. евро.

Депутату облсовета объявили подозрение за переправку уклонистов за 10 тыс. евро

Депутата областного совета одной из западных областей, организовавшего незаконную переправку лиц призывного возраста через государственную границу Украины, разоблачили и сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на САП.

26 мая 2025 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении депутату областного совета одной из западных областей, которого разоблачили на организации незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины и незаконном влиянии на работников ГПС Украины 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что депутат облсовета во время общения с гражданином предложил решить вопрос пересечения государственной границы Украины военнообязанными лицами вне пределов официальных пунктов пропуска.

Для этого депутат привлек лицо, которое якобы имеет непосредственное влияние на работников ГПС Украины и может обеспечить беспрепятственное пересечение границы. Стоимость пересечения границы составляет 10 тыс. евро за одного человека. Кроме того, депутат отметил, что он может организовать перемещение лиц из г. Киева до определенного места, а также обеспечить не только выезд, но и въезд лиц в Украину. САП и НАБУ разоблачили депутата облсовета сразу после получения им оговоренных средств, а именно 20 тыс. евро. Его сообщник задержан. Ему готовится сообщение о подозрении 

- добавили в САП.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления. Действия депутата облсовета квалифицированы по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УК Украины.

Напомним

До 4 лет заключения осужден заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Саенко, который за 150 тыс. долларов США пытался выйти из-под стражи.

Павел Башинский

Павел Башинский

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