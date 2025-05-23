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В Киеве владелец барбершопа организовал канал для уклонистов за 14 тысяч $

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В Киеве разоблачен владелец барбершопа, который организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в Молдову за 14 тысяч долларов. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

В Киеве владелец барбершопа организовал канал для уклонистов за 14 тысяч $

В Киеве разоблачили владельца барбершопа, который, кроме стрижек, занимался незаконной переправкой мужчин за границу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали 

В Киеве владелец барбершопа предоставлял не только парикмахерские услуги, но и помогал мужчинам бежать от мобилизации за границу

-сообщают правоохранители.

По информации, задержанным оказался 30-летний частный предприниматель – владелец столичного барбершопа. 

В разговоре с клиентами он находил желающих нелегально покинуть пределы страны и предлагал им свою помощь. Он сообщал, что якобы имеет знакомых-переправщиков и предлагал мужчинам связаться с ними в мессенджере "Telegram". Для убедительности рассказывал, что дельцы работают уже не один день и успешно переправили немало людей

- говорится в сообщении.

Сообщается, что как только мужчины соглашались на предложение, им звонил со скрытого аккаунта якобы организатор нелегального бизнеса, который знакомил с условиями дальнейшего "сотрудничества".

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Так, например, за 14 тысяч долларов одному из мужчин пообещали организовать переход в Молдову через Одесскую область, минуя пограничные посты. И, в частности, 70% указанной суммы уклонист должен был передать доверенному лицу – парикмахеру в Киеве. А уже остальные средства непосредственно собеседнику после успешного перехода уже в Молдове.

Оперативники Департамента внутренней безопасности и следователи Печерского управления полиции задержали предпринимателя-парикмахера сразу после получения части денег – 9800 долларов за незаконную услугу

- сообщают правоохранители. 

По информации, во время санкционированных обысков в телефоне задержанного обнаружили переписку с "клиентами", 17 тысяч долларов наличными и удостоверение должностного лица одной из общественных организаций с признаками подделки.

Ему уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы

- говорится в сообщении. 

В настоящее время продолжается досудебное расследование и проводятся мероприятия по установлению  и привлечению к ответственности других лиц, причастных к данному преступлению. 

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Алина Волянская

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