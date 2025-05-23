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Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський
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The Guardian

Мі-8

В Києві власник барбершопу організував канал для ухилянтів за 14 тисяч $

Київ • УНН

 • 206 перегляди

У Києві викрито власника барбершопу, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Молдови за 14 тисяч доларів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

В Києві власник барбершопу організував канал для ухилянтів за 14 тисяч $

У Києві викрили власника барбершопу, який, окрім стрижок, займався незаконним переправленням чоловіків за кордон. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Деталі 

У Києві власник барбершопу надавав не лише перукарські послуги, а й допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон

-повідомляють правоохоронці.

За інформацією, затриманим виявився 30-річний приватний підприємець – власник столичного барбершопу. 

У розмові з клієнтами він знаходив охочих нелегально покинути межі країни та пропонував їм свою допомогу. Він повідомляв, що нібито має знайомих-переправників та пропонував чоловікам зв'язатися з ними у месенджері "Telegram". Для переконливості розповідав, що ділки працюють вже не один день та успішно переправили чимало людей

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється , що як тільки чоловіки погоджувались на пропозицію, їм телефонував з прихованого акаунту нібито організатор нелегального бізнесу, який ознайомлював з умовами подальшої "співпраці".

Через Тису в гідрокостюмах: 20-річного затримали за схему переправки чоловіків за кордон17.05.25, 11:57 • 4394 перегляди

Так, наприклад, за 14 тисяч доларів одному з чоловіків пообіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости. І, зокрема, 70% зазначеної суми ухилянт мав передати довіреній особі – перукарю у Києві. А вже решту коштів безпосередньо співрозмовнику після успішного переходу вже у Молдові.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі Печерського управління поліції затримали підприємця-перукаря одразу після отримання частини грошей – 9800 доларів за незаконну послугу

- повідомляють правоохоронці. 

За інформацією, під час санкціонованих обшуків у телефоні затриманого виявили переписку з "клієнтами", 17 тисяч доларів готівкою та посвідчення посадовця однієї з громадських організацій з ознаками підробки.

Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі

- йдеться в повідомленні. 

Наразі триває досудове розслідування та проводяться заходи зі встановлення  та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до даного злочину. 

Затримано військового, який за $50 тис, разом зі спільником, влаштовував "тури" для ухилянтів 21.05.25, 15:43 • 3102 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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