В Києві власник барбершопу організував канал для ухилянтів за 14 тисяч $
Київ • УНН
У Києві викрито власника барбершопу, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Молдови за 14 тисяч доларів. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
У Києві викрили власника барбершопу, який, окрім стрижок, займався незаконним переправленням чоловіків за кордон. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
Деталі
У Києві власник барбершопу надавав не лише перукарські послуги, а й допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон
За інформацією, затриманим виявився 30-річний приватний підприємець – власник столичного барбершопу.
У розмові з клієнтами він знаходив охочих нелегально покинути межі країни та пропонував їм свою допомогу. Він повідомляв, що нібито має знайомих-переправників та пропонував чоловікам зв'язатися з ними у месенджері "Telegram". Для переконливості розповідав, що ділки працюють вже не один день та успішно переправили чимало людей
Повідомляється , що як тільки чоловіки погоджувались на пропозицію, їм телефонував з прихованого акаунту нібито організатор нелегального бізнесу, який ознайомлював з умовами подальшої "співпраці".
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Так, наприклад, за 14 тисяч доларів одному з чоловіків пообіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости. І, зокрема, 70% зазначеної суми ухилянт мав передати довіреній особі – перукарю у Києві. А вже решту коштів безпосередньо співрозмовнику після успішного переходу вже у Молдові.
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За інформацією, під час санкціонованих обшуків у телефоні затриманого виявили переписку з "клієнтами", 17 тисяч доларів готівкою та посвідчення посадовця однієї з громадських організацій з ознаками підробки.
Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі
Наразі триває досудове розслідування та проводяться заходи зі встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до даного злочину.
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