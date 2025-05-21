Затримано військового, який за $50 тис, разом зі спільником, влаштовував "тури" для ухилянтів

Правоохоронці затримали мешканців Києва та Харкова, які підозрюються у незаконному переправленні через кордон військовозобов'язанних. Вони за десятки тисяч доларів обіцяли безперешкодний виїзд на спецтранспорті через пункт пропуску.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі

За організацію незаконного переправлення ухилянтів затримано київського військового та його спільника з Харкова. Фігуранти за даними слідства планували незаконно переправити через держкордон 4 чоловіків. "Комфортний тур" коштував 50 тисяч доларів.

За даними слідства, харків’янин шукав охочих залишити Україну та обіцяв безперешкодний виїзд через пункт пропуску на спецтранспорті.

Всі формальності буде вирішено на місці завдяки потрібним зв’язкам. - обіцяв фігурант слідства.

Із загальної суми підозрюваний планував залишити собі $10 000, а решту — передати учасникам схеми, зокрема військовому.

Військовослужбовець мав доставити чоловіків до кордону на автомобілі зі спецсигналами та забезпечити безперешкодний проїзд, використовуючи своє службове становище. - інформує ДБР.

Обох фігурантів затримали під час передачі всієї обумовленої суми. Автомобіль вилучено.

Затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн грн застави для кожного.

Нагадаємо

На Закарпатті ліквідували канал переправки чоловіків через Тису до Румунії.

У Києві затримали чоловіка, який організовував незаконний перетин кордону до Молдови за 16 тис. доларів.