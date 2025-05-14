Переправляв ухилянтів до Молдови за 16 000 доларів США: у Києві затримали чоловіка
Київ • УНН
У Києві затримали чоловіка, який організовував незаконний перетин кордону до Молдови за 16 тис. доларів. Він також фігурував у справі про допомогу у списанні з військової служби.
Столичні правоохоронці затримали мешканця Києва, який допомагав "списатися" з військової служби і незаконно переправитися за кордон. Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, фігурант організовував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України в Республіку Молдова. Сума "послуг" складала 16 тисяч доларів США: при цьому він міг безперешкодно довезти "клієнта" з Києва до Одеської області ще за 2 тис. доларів США.
Для конспірації фігурант отримував гроші через кур’єра. Слідство з’ясувало, що на рахунку затриманого є інші аналогічні злочини.
Раніше щодо затриманого вже скеровували справу до суду за обвинуваченням в одержанні грошей за допомогу у списанні з військової служби у квітні 2025 року. Це злочин, передбачений ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом): санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.
Наразі затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 454 тисяч гривень.
Нагадаємо
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