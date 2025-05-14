Переправлял уклонистов в Молдову за 16 000 долларов США: в Киеве задержали мужчину

Столичные правоохранители задержали жителя Киева, который помогал "списаться" с военной службы и незаконно переправиться за границу. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, фигурант организовывал незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины в Республику Молдова. Сумма "услуг" составляла 16 тысяч долларов США: при этом он мог беспрепятственно довезти "клиента" из Киева в Одесскую область еще за 2 тыс. долларов США.

Для конспирации фигурант получал деньги через курьера. Следствие выяснило, что на счету задержанного есть другие аналогичные преступления.

Ранее в отношении задержанного уже направляли дело в суд по обвинению в получении денег за помощь в списании с военной службы в апреле 2025 года. Это преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием): санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В настоящее время задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 454 тысячи гривен.

Напомним

Пограничники задержали мужчину, который планировал переплыть реку в гидрокостюме, чтобы попасть в Молдову. Он добрался до реки карпулингом и имел при себе только документы.