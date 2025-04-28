У гідрокостюмі та з документами в зіппакеті: чоловік намагався вплав дістатись до Молдови
Київ • УНН
Прикордонники затримали чоловіка, який планував переплисти річку в гідрокостюмі, щоб потрапити до Молдови. Він дістався річки карпулінгом та мав при собі лише документи.
Прикордонники затримали мешканця Київщини у гідрокостюмі, який намагався подолати кордон до Молдови, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
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За словами правопорушника, до річки він діставався за допомогою одного з сервісів карпулінга. Далі план був простий: залишити одяг на березі, одягнути гідрокостюм, і попри ризики для здоров’я та життя, вплав перетнути кордон. При собі в чоловіка були лише документи в поліетиленовому зіппакеті.
Однак спроба втечі закінчились провалом: прикордонний наряд своєчасно виявив порушника та затримав його. На порушника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП.
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