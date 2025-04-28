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В гидрокостюме и с документами в зип-пакете: мужчина пытался вплавь добраться до Молдовы

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Пограничники задержали мужчину, который планировал переплыть реку в гидрокостюме, чтобы попасть в Молдову. Он добрался до реки карпулингом и имел при себе только документы.

В гидрокостюме и с документами в зип-пакете: мужчина пытался вплавь добраться до Молдовы

Пограничники задержали жителя Киевской области в гидрокостюме, который пытался преодолеть границу в Молдову, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

По словам правонарушителя, к реке он добирался с помощью одного из сервисов карпулинга. Дальше план был прост: оставить одежду на берегу, надеть гидрокостюм, и несмотря на риски для здоровья и жизни, вплавь пересечь границу. При себе у мужчины были только документы в полиэтиленовом зиппакете.

Однако попытка побега закончилась провалом: пограничный наряд своевременно обнаружил нарушителя и задержал его. На нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.204-1 КУоАП.

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Антонина Туманова

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