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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники вытащили из Тисы пятерых уклонистов, которые переплывали реку в двухместной лодке

Пограничники вытащили из Тисы пятерых уклонистов, которые переплывали реку в двухместной лодке

Киев  •  УНН

03:59 • 857 просмотра

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Пограничники задержали пятерых мужчин при попытке нелегально пересечь границу с Венгрией через реку Тиса. Каждый заплатил посредникам от 8 до 11 тысяч долларов за "безопасную" переправу на малой резиновой лодке.

Пограничники Мукачевского отряда задержали пятерых мужчин, которые пытались незаконно попасть в Венгрию по Тисе, заплатив за это посредникам от 8 до 11 тысяч долларов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Во время патрулирования наряд заметил группу лиц, которые быстро двигались в сторону границы с Венгрией. Злоумышленников догнали когда те уже пытались сесть в лодку. Плавсредство оказалось слишком маленьким для всех желающих в него попасть, а потому некоторые из мужчин даже попытались прыгнуть в холодную реку, чтобы самостоятельно переплыть ее,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что пограничники помогли мужчинам выбраться из воды. Их задержали, доставили в подразделение, где те смогли согреться и высушить свою одежду. Нарушителями оказались жители Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской областей.

В ходе выяснения обстоятельств правонарушители рассказали, что за помощь в незаконном пересечении границы каждый из них заплатил неизвестным лицам от 8 до 11 тысяч долларов США.

Переправщики заверили мужчин, что это будет безопасный способ, а после получения всей суммы средств сообщили, что придется переплывать Тису. Далее неизвестный принес двухместную резиновую лодку и указал в каком направлении находится река.

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст.204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Сейчас круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин, устанавливается.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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