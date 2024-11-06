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"Зарабатывали" на уклонистах: на Закарпатье разоблачили главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны

"Зарабатывали" на уклонистах: на Закарпатье разоблачили главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны

Киев  •  УНН

15:36 • 7223 просмотра

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СБУ разоблачила руководителя районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые помогали уклоняться от призыва. Чиновники обеспечивали призывников фиктивными медзаключениями ВВК за взятки от $4000.

На Закарпатье разоблачили главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые "зарабатывали" на уклонистах, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Правоохранители ликвидировали на Закарпатье еще две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.

По материалам следователей Нацполиции, оба фигуранта действовали порознь, но использовали похожие "схемы": в обмен на взятки предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов о "плохом" здоровье.

Для этого чиновники обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медзаключениями ВВК о наличии тяжелых заболеваний.

В дальнейшем уклонисты использовали подделку для снятия с воинского учета и могли незаконно выехать за пределы Украины.

Стоимость таких "услуг" составляла от 4 тыс. американских долларов с клиента.

На основании полученных доказательств оба должностных лица подозреваются (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

▪️ ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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