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Задержан военный, который за $50 тыс, вместе с сообщником, устраивал "туры" для уклонистов

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

В Киеве задержали военного и его сообщника из Харькова, которые за 50 тысяч долларов обещали уклонистам беспрепятственный выезд через пункт пропуска на спецтранспорте. Им уже избрана мера пресечения.

Задержан военный, который за $50 тыс, вместе с сообщником, устраивал "туры" для уклонистов

Правоохранители задержали жителей Киева и Харькова, которые подозреваются в незаконной переправке через границу военнообязанных. Они за десятки тысяч долларов обещали беспрепятственный выезд на спецтранспорте через пункт пропуска.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

За организацию незаконной переправки уклонистов задержан киевский военный и его сообщник из Харькова. Фигуранты по данным следствия планировали незаконно переправить через госграницу 4 мужчин. "Комфортный тур" стоил 50 тысяч долларов.

По данным следствия, харьковчанин искал желающих покинуть Украину и обещал беспрепятственный выезд через пункт пропуска на спецтранспорте. 

Все формальности будут решены на месте благодаря нужным связям.

- обещал фигурант следствия. 

Из общей суммы подозреваемый планировал оставить себе $10 000, а остальное — передать участникам схемы, в частности военному.

Военнослужащий должен был доставить мужчин к границе на автомобиле со спецсигналами и обеспечить беспрепятственный проезд, используя свое служебное положение.

- информирует ГБР.

Оба фигуранта были задержаны во время передачи всей оговоренной суммы. Автомобиль изъят.

Задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн грн залога для каждого.

Напомним

На Закарпатье ликвидировали канал переправки мужчин через Тису в Румынию. 

В Киеве задержали мужчину, который организовывал незаконное пересечение границы в Молдову за 16 тыс. долларов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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