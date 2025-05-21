Задержан военный, который за $50 тыс, вместе с сообщником, устраивал "туры" для уклонистов

Правоохранители задержали жителей Киева и Харькова, которые подозреваются в незаконной переправке через границу военнообязанных. Они за десятки тысяч долларов обещали беспрепятственный выезд на спецтранспорте через пункт пропуска.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

За организацию незаконной переправки уклонистов задержан киевский военный и его сообщник из Харькова. Фигуранты по данным следствия планировали незаконно переправить через госграницу 4 мужчин. "Комфортный тур" стоил 50 тысяч долларов.

По данным следствия, харьковчанин искал желающих покинуть Украину и обещал беспрепятственный выезд через пункт пропуска на спецтранспорте.

Все формальности будут решены на месте благодаря нужным связям. - обещал фигурант следствия.

Из общей суммы подозреваемый планировал оставить себе $10 000, а остальное — передать участникам схемы, в частности военному.

Военнослужащий должен был доставить мужчин к границе на автомобиле со спецсигналами и обеспечить беспрепятственный проезд, используя свое служебное положение. - информирует ГБР.

Оба фигуранта были задержаны во время передачи всей оговоренной суммы. Автомобиль изъят.

Задержанным сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн грн залога для каждого.

Напомним

На Закарпатье ликвидировали канал переправки мужчин через Тису в Румынию.

В Киеве задержали мужчину, который организовывал незаконное пересечение границы в Молдову за 16 тыс. долларов.